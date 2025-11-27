डुकाटी ने भारत में 2025 स्ट्रीटफाइटर V2 किया लॉन्च, यहां जानिए कीमत और फीचर्स 

डुकाटी ने भारत में अपनी नई 2025 स्ट्रीटफाइटर V2 मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी है। यह बाइक पैनिगेल V2 पर आधारित एक मिड-कैपेसिटी नेकेड मॉडल है, जिसे रोजमर्रा की सवारी और ट्रैक राइडिंग दोनों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। इसका डिजाइन स्ट्रिप्ड-डाउन रखा गया है, ताकि राइडिंग अनुभव हल्का और आरामदायक रहे। यह मोटरसाइकिल 27 नवंबर, 2025 से पूरे भारत में सभी डुकाटी डीलरशिप पर आधिकारिक रूप से उपलब्ध है।

फीचर्स डिजाइन और मैकेनिकल फीचर्स डुकाटी स्ट्रीटफाइटर V2 2 वेरिएंट (स्टैंडर्ड और V2 S) में आती है, दोनों केवल डुकाटी रेड रंग में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड मॉडल में एडजस्टेबल मार्ज़ोची फ्रंट और कायाबा रियर सस्पेंशन दिया गया है, जबकि V2 S में ओहलिन्स का प्रीमियम सस्पेंशन सेटअप मिलता है। V2 S में हल्की लिथियम-आयन बैटरी भी शामिल है, जिससे इसका वजन सिर्फ 175 किलोग्राम रहता है। दोनों मॉडलों में Y-शेप अलॉय व्हील और पिरेली के डियाब्लो रोसो IV टायर लगे हैं।

परफॉर्मेंस इंजन, पावर और परफॉर्मेंस इस मोटरसाइकिल में 890cc का 90-डिग्री V2 इंजन है, जो डुकाटी का सबसे हल्का ट्विन इंजन माना जाता है। यह इंजन 10,750 rpm पर 119 bhप की पावर और 8,250 rpm पर 93.3 Nm का टॉर्क देता है। चाहें तो एक्सेसरी रेसिंग एग्जॉस्ट जोड़कर पावर 125 bhp तक बढ़ाई जा सकती है। 6-स्पीड गियरबॉक्स, डुकाटी क्विक शिफ्ट 2.0 और स्लिपर क्लच राइडिंग को स्मूथ बनाते हैं। बाइक में मोनोकोक फ्रेम और डबल-साइडेड स्विंगआर्म भी दिया गया है।