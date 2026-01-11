क्या कार की गिरती कीमत से घटता है बीमा प्रीमियम? जानिए क्या पड़ता है असर 

शोरूम से निकलते ही आपकी नई कार की कीमत घटना शुरू हो जाती है। कार की कीमत में कमी इसके बीमा प्रीमियम की गणना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कई लोगों को पता नहीं होता है कि जैसे-जैसे कार पुरानी होती जाती है, उसका बीमा प्रीमियम क्यों बदलता है और हादसा होने पर कितना क्लेम मिलता है। आइये जानते हैं कैसे कार के मूल्य में कमी बीमा प्रीमियम, कवरेज और इससे जुड़े फैसलों को प्रभावित कर सकती है।

प्रीमियम जोखिम घटने पर कम होता है प्रीमियम बीमा प्रीमियम में कटौती: जब कार की कीमत घटती है तो बीमा कंपनी द्वारा कवर की जाने वाली राशि भी कम हो जाती है। बीमा कंपनी का जोखिम घटता है। इसलिए, अधिकतर मामलों में प्रीमियम थोड़ा कम हो जाता है। दावा राशि में कमी: इससे आपको मिलने वाली दावा राशि घट जाती है। आपने अपनी कार के लिए कितना भी भुगतान किया हो, लेकिन बीमा कंपनी दावा भुगतान उसके वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार करती है।

कवरेज बदल जाता है कवरेज का प्रकार तेजी से नहीं घटता प्रीमियम: कार की कीमत जल्दी घट गई हो, लेकिन प्रीमियम उतनी तेजी से कम नहीं होता। इसका कारण यह है कि मरम्मत, पुर्जों और मजदूरी की लागत लगातार बढ़ती रहती है, जिससे बीमा लागत तेजी से नहीं घटती। कवरेज और लागत पर प्रभाव: जैसे-जैसे कार पुरानी होती जाती है, वैसे-वैसे कवरेज का स्तर भी बदल जाता है। लोग व्यापक बीमा की बजाय थर्ड-पार्टी पॉलिसी लेना पसंद करते हैं, क्योंकि पूरी कवरेज की लागत बढ़ जाती है।

ऐड-ऑन ऐड-ऑन से बढ़ता है प्रीमियम जीरो डेप्रिसिएशन ऐड-ऑन से बढ़ता है प्रीमियम: अगर, आप पॉलिसी में यह कवरेज जोड़ते हैं तो आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। ऐसा इसलिए, क्योंकि यह कवरेज दावे के समय मूल्य में कमी से बचाव करता है। ब्रांड का मूल्य बनाए रखना: कुछ गाड़ियां अपनी रीसेल वैल्यू को दूसरों की तुलना में बेहतर बनाए रखते हैं। उनकी कीमत कम गिरती है। ऐसी गाड़ियां स्थिर या कम प्रीमियम पर आती हैं, क्योंकि उनका कुल मूल्य अधिक समय तक बना रहता है।

