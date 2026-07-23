कार के इंजन से सफेद, काला और नीला धुआं क्या बताता है?
क्या है खबर?
अगर आपकी कार के इंजन या साइलेंसर से धुआं निकल रहा है तो इसे सामान्य बात मानकर नजरअंदाज करना सही नहीं होगा। धुएं का रंग इंजन की स्थिति और अंदर मौजूद किसी खराबी का संकेत देता है। सफेद, काला और नीला धुआं अलग-अलग कारणों से निकलता है। इन संकेतों को समझना और समय पर जांच कराना हमेशा बेहद जरूरी होता है। समय रहते इसकी पहचान कर लेने से बड़ी खराबी और महंगे मरम्मत खर्च से बचा जा सकता है।
#1
सफेद धुआं निकलना क्या बताता है?
अगर कार से लगातार सफेद धुआं निकल रहा है तो इसका मतलब इंजन में कूलेंट या पानी पहुंच रहा हो सकता है।
यह हेड गैस्केट खराब होने या इंजन के किसी हिस्से में लीकेज का संकेत भी हो सकता है। हालांकि, ठंड के मौसम में स्टार्ट करते समय कुछ देर हल्का सफेद धुआं निकलना सामान्य माना जाता है।
हालांकि, अगर धुआं लगातार बना रहे तो तुरंत अनुभवी मैकेनिक से पूरी जांच जरूर करानी चाहिए।
#2
काला धुआं क्यों निकलता है?
कार के इंजन से काला धुआं निकलने का मतलब अक्सर यह होता है कि इंजन जरूरत से ज्यादा ईंधन जला रहा है।
इसकी वजह गंदा एयर फिल्टर, खराब फ्यूल इंजेक्टर या सेंसर में खराबी हो सकती है। लंबे समय तक इस समस्या को नजरअंदाज करने से माइलेज कम हो सकता है और इंजन पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है।
इसलिए समय पर सर्विस और जरूरी मरम्मत कराना वाहन के लिए काफी फायदेमंद रहता है।
#3
नीला धुआं किस खराबी का संकेत है?
अगर कार से नीला धुआं निकल रहा है तो इसका मतलब इंजन के अंदर इंजन ऑयल जल रहा है।
ऐसा पिस्टन रिंग, वाल्व सील या दूसरे इंजन पार्ट्स के घिस जाने की वजह से हो सकता है। इस स्थिति में इंजन ऑयल तेजी से कम होने लगता है और इंजन को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है।
ऐसी समस्या दिखने पर बिना देरी किए वाहन की अच्छी तरह जांच और मरम्मत जरूर करानी चाहिए।