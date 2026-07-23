धुएं का रंग इंजन की स्थिति और अंदर मौजूद किसी खराबी का संकेत देता है

कार के इंजन से सफेद, काला और नीला धुआं क्या बताता है?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:01 am Jul 23, 202609:01 am

क्या है खबर?

अगर आपकी कार के इंजन या साइलेंसर से धुआं निकल रहा है तो इसे सामान्य बात मानकर नजरअंदाज करना सही नहीं होगा। धुएं का रंग इंजन की स्थिति और अंदर मौजूद किसी खराबी का संकेत देता है। सफेद, काला और नीला धुआं अलग-अलग कारणों से निकलता है। इन संकेतों को समझना और समय पर जांच कराना हमेशा बेहद जरूरी होता है। समय रहते इसकी पहचान कर लेने से बड़ी खराबी और महंगे मरम्मत खर्च से बचा जा सकता है।