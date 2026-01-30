पावर स्टीयरिंग खराब होने के क्या होते हैं संकेत?

पावर स्टीयरिंग कार चलाने में बहुत अहम भूमिका निभाता है और ड्राइविंग को आसान बनाता है। इसकी मदद से ड्राइवर कम ताकत लगाकर स्टीयरिंग घुमा पाता है और गाड़ी पर बेहतर नियंत्रण रखता है। ट्रैफिक, पार्किंग और संकरे रास्तों में यह सिस्टम बेहद उपयोगी होता है। अगर पावर स्टीयरिंग सही से काम न करे, तो ड्राइविंग थकाऊ और खतरनाक हो सकती है। इसलिए इसके संकेतों को समय रहते समझना बहुत जरूरी है।

#1 स्टीयरिंग का भारी या कड़ा महसूस होना पावर स्टीयरिंग खराब होने का सबसे आम संकेत स्टीयरिंग का भारी हो जाना है। अगर स्टीयरिंग पहले की तुलना में घुमाने में ज़्यादा जोर लगने लगे, तो यह परेशानी का संकेत है। खासकर कम स्पीड पर, मोड़ लेते समय या पार्किंग करते वक्त यह समस्या ज्यादा महसूस होती है। आमतौर पर इसका कारण पावर स्टीयरिंग फ्लूड की कमी, फ्लूड लीक, पंप की खराबी या बेल्ट का ढीला होना हो सकता है।

#2 स्टीयरिंग से आवाज आना या झटके लगना अगर स्टीयरिंग घुमाते समय चरमराहट, सीटी जैसी आवाज या घिसने की ध्वनि सुनाई दे, तो यह भी पावर स्टीयरिंग की खराबी का संकेत है। कई बार स्टीयरिंग घुमाते वक्त हल्के झटके या कंपन महसूस होते हैं। यह समस्या गंदे फ्लूड, सिस्टम में हवा जाने या पावर स्टीयरिंग पंप के खराब होने से हो सकती है। ऐसी किसी आवाजों को अनदेखा करना आगे चलकर बड़ी मैकेनिकल समस्या पैदा कर सकता है।

