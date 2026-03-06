बाइक के शॉक एब्जॉर्बर खराब होने के क्या होते हैं संकेत?

बाइक चलाते समय आरामदायक और सुरक्षित सफर के लिए शॉक एब्जॉर्बर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह सड़क के गड्ढों और ऊबड़-खाबड़ रास्तों से आने वाले झटकों को कम करने का काम करते हैं, लेकिन समय के साथ शॉक एब्जॉर्बर खराब भी हो सकते हैं। अगर इन्हें समय पर ठीक न कराया जाए तो बाइक चलाना मुश्किल और खतरनाक हो सकता है। इसलिए इसके खराब होने के संकेतों को पहचानना हर बाइक चलाने वाले के लिए जरूरी होता है।

#1 ज्यादा झटके और अस्थिर राइड अगर बाइक चलाते समय पहले से ज्यादा झटके महसूस होने लगें तो यह शॉक एब्जॉर्बर खराब होने का संकेत हो सकता है। खराब शॉक एब्जॉर्बर सड़क के झटकों को सही तरीके से नहीं संभाल पाते। इसके कारण बाइक अस्थिर महसूस होती है और राइड भी आरामदायक नहीं रहती। ऐसी स्थिति में बाइक के सस्पेंशन सिस्टम की जांच करवानी चाहिए और जरूरत पड़ने पर शॉक एब्जॉर्बर को बदलना बेहतर रहता है।

#2 ब्रेक लगाते समय बाइक का ज्यादा झुकना जब बाइक के आगे वाले शॉक एब्जॉर्बर कमजोर हो जाते हैं तो ब्रेक लगाने पर बाइक का आगे का हिस्सा सामान्य से बहुत ज्यादा झुक जाता है। इससे बाइक का संतुलन भी बिगड़ सकता है और दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। अगर ऐसा बार-बार हो रहा है तो तुरंत सस्पेंशन की जांच करानी चाहिए। समय पर मरम्मत कराने से बाइक की स्थिरता और सुरक्षा दोनों बेहतर बनी रहती हैं।

Advertisement