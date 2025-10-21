घने कोहरे में ड्राइव करने के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है बहुत जरूरी?
सर्दियों में जब सड़क पर घना कोहरा छा जाता है, तब कार, बाइक या कोई वाहन चलाना काफी खतरनाक और जोखिम भरा हो जाता है। सामने का रास्ता साफ नहीं दिखता और छोटे से ध्यान भटकने पर बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए ऐसे मौसम में ड्राइव करते समय खास सावधानी, समझदारी और संयम जरूरी होती है। थोड़ी सी तैयारी, अनुभव और धैर्य से आप खुद की और दूसरों की सुरक्षा आसानी से कर सकते हैं।
गाड़ी की स्पीड और लाइट पर रखें ध्यान
कोहरे में गाड़ी चलाते समय हमेशा धीमी रफ्तार रखें और अचानक ब्रेक कभी न लगाएं, क्योंकि इससे पीछे से आने वाले वाहन टकरा सकते हैं। हाई बीम की बजाय लो बीम लाइट का इस्तेमाल करें, क्योंकि हाई बीम से कोहरे में रोशनी फैल जाती है और रास्ता और भी धुंधला दिखता है। अगर गाड़ी में फॉग लाइट लगी हो तो उसे जरूर चालू करें ताकि दूसरे वाहन आपको आसानी से पहचान सकें।
दूरी और शीशों की सफाई रखें जरूरी
कोहरे में ड्राइव करते समय आगे चल रही गाड़ी से हमेशा पर्याप्त दूरी बनाए रखें, ताकि किसी भी स्थिति में टक्कर का खतरा न रहे। गाड़ी के शीशे, हेडलाइट और विंडशील्ड को साफ रखें, ताकि धुंध या धूल रास्ता न ढके और देखने में कोई परेशानी न हो। वाइपर और डिफॉगर को समय-समय पर चालू करें, इससे कांच पर जमा धुंध जल्दी हट जाती है और दृश्य एकदम साफ दिखाई देता है।
गाड़ी रोकनी पड़े तो करें ये उपाय
अगर कोहरा बहुत ज्यादा हो और आगे कुछ भी नजर न आए, तो गाड़ी को सड़क किनारे किसी सुरक्षित और रोशनी वाली जगह पर रोकें। पार्किंग लाइट या हेजर्ड लाइट जरूर चालू करें, ताकि पीछे से आने वाले वाहन आपको साफ देख सकें और टक्कर से बच सकें। अचानक बीच सड़क पर रुकने से बचें और हॉर्न का इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर ही करें। सतर्क रहना ही ऐसे हालात में सबसे बड़ा बचाव है।