सस्ते में कार मेंटेनेंस के आसान उपाय क्या हैं? 

हर किसी के लिए कार एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि इसकी देखभाल में पैसे और समय दोनों लगते हैं। अगर सही तरीके से ध्यान न दिया जाए, तो छोटी खराबियां बड़ी समस्या बन सकती हैं और मरम्मत में ज्यादा खर्चा हो सकता है। हालांकि, थोड़ी समझदारी, नियमित जांच और सावधानी से आप कार की हालत ठीक बनाए रख सकते हैं। खास बात यह है कि कुछ आसान उपायों से मेंटेनेंस पर खर्च काफी कम किया जा सकता है।

#1 इंजन ऑयल और एयर फिल्टर की जांच करें कार के इंजन ऑयल की समय-समय पर जांच करना बहुत जरूरी होता है, ताकि इंजन पर जरूरत से ज्यादा दबाव न पड़े। अगर ऑयल गंदा या कम हो जाए, तो माइलेज घटता है और इंजन जल्दी गर्म होता है। हर 5,000 से 7,000 किलोमीटर पर ऑयल बदलवाना बेहतर होता है, इससे इंजन की लाइफ लंबी रहती है। इसके साथ ही एयर फिल्टर को भी समय पर साफ रखें या बदलें, ताकि इंजन में हवा का प्रवाह बना रहे।

#2 टायर, ब्रेक और बैटरी पर ध्यान दें सस्ते में कार की मेंटेनेंस के लिए टायरों का सही प्रेशर बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे माइलेज और सुरक्षा दोनों पर असर पड़ता है। टायर में ज्यादा या कम हवा ग्रिप कमजोर करती है और ईंधन की खपत बढ़ा देती है। ब्रेक फ्लूड की जांच करते रहें ताकि ब्रेक समय पर और ठीक से काम करें। बैटरी के टर्मिनल साफ रखें और कनेक्शन ढीले न हों, इससे गाड़ी स्टार्ट होने में परेशानी नहीं आती।