कार स्टार्ट नहीं होने की क्या होती हैं 5 मुख्य वजहें? जानिए समाधान

कई बार ऐसा होता है कि सुबह या कहीं जाते समय कार अचानक स्टार्ट नहीं होती। यह समस्या किसी भी ड्राइवर के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। आमतौर पर कार स्टार्ट न होने के पीछे कुछ सामान्य तकनीकी कारण होते हैं। अगर इन कारणों को समय रहते समझ लिया जाए तो बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है। कार की नियमित जांच और सही रखरखाव से ऐसी समस्याओं को काफी हद तक रोका जा सकता है।

#1 बैटरी और स्टार्टर मोटर की समस्या कार स्टार्ट न होने की सबसे आम वजह बैटरी की खराबी होती है। अगर बैटरी कमजोर हो जाए या खत्म हो जाए तो इंजन स्टार्ट नहीं होता। इसके अलावा, स्टार्टर मोटर में खराबी भी कार को स्टार्ट होने से रोक सकती है। ऐसे में सबसे पहले बैटरी की स्थिति जांचें। जरूरत पड़ने पर बैटरी चार्ज करें या बदलें। अगर स्टार्टर मोटर में समस्या हो तो मैकेनिक से उसकी जांच और मरम्मत जरुर करवानी चाहिए।

#2 फ्यूल सिस्टम और स्पार्क प्लग की खराबी कभी-कभी कार स्टार्ट न होने का कारण फ्यूल सिस्टम की गड़बड़ी भी हो सकती है। अगर फ्यूल पंप सही तरीके से काम नहीं कर रहा हो या इंजन तक पेट्रोल या डीजल नहीं पहुंच रहा हो तो कार स्टार्ट नहीं होगी। इसके अलावा, खराब या गंदे स्पार्क प्लग भी इंजन को चालू होने से रोक सकते हैं। ऐसे में फ्यूल लाइन और स्पार्क प्लग की जांच कराना और जरूरत पड़ने पर उन्हें साफ या बदलना जरूरी होता है।

