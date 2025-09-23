वोल्वो EX30 इलेक्ट्रिक SUV भारत में लॉन्च, जानिए फीचर्स और कीमत 

वोल्वो ने भारतीय बाजार में अपनी नई एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक कार EX30 SUV को लॉन्च कर दिया है। इसकी डिलीवरी नवंबर के पहले सप्ताह में होगी। वोल्वो EX30 पर 3 साल की वारंटी, सर्विस और रोड साइड असिस्टेंस (RSA) पैकेज भी दिया है। इसके अलावा, 8 साल की बैटरी वारंटी पैकेज और इसी कीमत पर एक वॉल बॉक्स चार्जर भी उपलब्ध है। यह भारतीय बाजार में हुंडई आयोनिक-5, BYD सीलियन 7, BMW iX1 और किआ EV6 से मुकाबला करेगी।

एक्सटीरियर क्या है इस इलेक्ट्रिक कार की खासियत? EX30 कंपनी की फ्लैगशिप EX90 SUV से मिलती-जुलती है, जिसमें क्लोज्ड ग्रिल, एक्टिव हाई बीम असिस्ट के साथ वोल्वो की खास 'थॉर हैमर' LED हेडलाइट्स हैं। इसका डिजाइन क्रॉसओवर जैसा दिखता है, जिसमें 19-इंच के 5-स्पोक एयरो व्हील्स भारतीय मॉडल के लिए मानक हैं। खरीदार 5 रंगों में से चुन सकते हैं और यह 318-लीटर के बूट स्पेस और 7-लीटर के फ्रंक के साथ आती है। इलेक्ट्रिक कार का चार्जिंग पोर्ट पीछे के बाएं क्वार्टर पैनल पर स्थित है।

इंटीरियर इन सुविधाओं से लैस है EX30 इंटीरियर की बात करें तो डैशबोर्ड के बीच में इन-बिल्ट गूगल के साथ 12.3-इंच की इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, नॉर्डिको अपहोल्स्ट्री और 9-स्पीकर वाला 1040W का हरमन कार्डन साउंड सिस्टम है। इसके साथ ही फिक्स्ड पैनोरमिक सनरूफ, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 8-वे पावर्ड फ्रंट सीट्स, पावर्ड टेलगेट और वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर जैसी सुविधाएं हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए लेवल-2 ADAS, 7 एयरबैग, एक 360-डिग्री कैमरा और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जैसे फीचर मिलते हैं।