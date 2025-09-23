KTM, ट्रायम्फ और अप्रिलिया नहीं बढ़ाएगी बड़ी बाइक्स की कीमत, बिक्री बढ़ने की संभावना 

KTM, ट्रायम्फ और अप्रिलिया नहीं बढ़ाएगी बड़ी बाइक्स की कीमत, बिक्री बढ़ने की संभावना
क्या है खबर?
GST दरों में वृद्धि से त्योहारी सीजन में 350cc क्षमता से अधिक की बाइक्स की बिक्री प्रभावित होने की संभावना है। इससे निपटने के लिए दोपहिया वाहन निर्माता दूसरा रास्ता अपना रही हैं। टैक्स में बढ़ोतरी का भार खरीदारों पर डालने के बजाय KTM, अप्रिलिया और ट्रायम्फ ने इसे खुद वहन करने का विकल्प चुना है। बता दें, सरकार ने 350cc से छोटी बाइक्स पर GST 28 से घटाकर 18 फीसदी और बड़ी मोटरसाइकिल्स पर बढ़ाकर 40 फीसदी कर दी।
KTM
KTM ये मॉडल नहीं होंगे महंगे
KTM मोटरसाइकिल उन कंपनियों में से एक है, जिसने सबसे जल्दी अपनी 350cc से अधिक क्षमता की बाइक्स की कीमत में कोई बदलाव नहीं करने की घोषणा की थी। उसकी 390 रेंज में शामिल KTM ड्यूक 390, RC और एडवेंचर मौजूदा एक्स-शोरूम कीमतों पर ही बेची जाएगी। GST वृद्धि को ऑस्ट्रियाई ब्रांड आंतरिक रूप से वहन करेगी। दूसरी तरफ कंपनी ड्यूक 160, ड्यूक 200 और ड्यूक 250 सहित 350cc से कम क्षमता वाले मॉडल्स पर GST कटौती का लाभ देगी।
ट्रायम्फ
रॉयल एनफील्ड मॉडल्स से सस्ती हुईं ट्रायम्फ बाइक्स
बजाज ने ट्रायम्फ बाइक्स के लिए बढ़ी दरों को वहन करने का फैसला किया है। इससे दोनों ब्रांड्स के मॉडल्स की बिक्री में तेजी आ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी बाइक्स की कीमत बढ़ गई है। अब हिमालयन 450 की कीमत 2.85 लाख से बढ़कर 3.06 लाख रुपये हो गई, जबकि KTM एडवेंचर 390 X (3.04 लाख रुपये) के साथ किफायती बन गई। इसी तरह गुरिल्ला 450 (2.56 लाख रुपये) अब ट्रायम्फ स्पीड 400 (2.50 लाख रुपये) से महंगी हो गई।
अप्रिलिया
अप्रिलिया की इन बाइक्स पर नहीं बढ़ेंगे दाम
पियाजियो भी अपनी बड़ी बाइक्स की कीमतों में होने वाली वृद्धि का असर खरीदारों पर नहीं आने देगी। इस कारण RS 457 और टुओनो 457 की कीमतें समान रहेंगी। अप्रिलिया ट्यूनो 457 की कीमत 3.95 लाख रुपये के समान बनी हुई है, वहीं RS 457 को भी अपरिवर्तित कीमत 4.35 लाख रुपये (कीमतें, एक्स-शोरूम) में खरीदा जा सकता है। RS 457 पर 20,500 रुपये के का कॉम्प्लिमेंट्री क्विकशिफ्टर भी दिया जा रहा है।