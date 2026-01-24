विनफास्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर इस साल की दूसरी छमाही में लॉन्च होगी

विनफास्ट का इलेक्ट्रिक स्कूटर त्योहारी सीजन में होगा लॉन्च, जानिए कहां होगा उत्पादन

क्या है खबर?

भारत के इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए कई निर्माता आकर्षक उत्पादों के साथ उतर रहे हैं। विनफास्ट भी ऐसे ही निर्माताओं में से एक है, जो इस उच्च क्षमता वाले सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लुभावने उत्पाद पेश कर रहा है। इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में शानदार शुरुआत करने के बाद वियतनाम की कंपनी भारत के लिए बजाज चेतक, TVS i-क्यूब, एथर एनर्जी इलेक्ट्रिक स्कूटर से टक्कर देने वाले उत्पाद ला रही है।