विनफास्ट का इलेक्ट्रिक स्कूटर त्योहारी सीजन में होगा लॉन्च, जानिए कहां होगा उत्पादन
क्या है खबर?
भारत के इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए कई निर्माता आकर्षक उत्पादों के साथ उतर रहे हैं। विनफास्ट भी ऐसे ही निर्माताओं में से एक है, जो इस उच्च क्षमता वाले सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लुभावने उत्पाद पेश कर रहा है। इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में शानदार शुरुआत करने के बाद वियतनाम की कंपनी भारत के लिए बजाज चेतक, TVS i-क्यूब, एथर एनर्जी इलेक्ट्रिक स्कूटर से टक्कर देने वाले उत्पाद ला रही है।
स्थानीयकरण
भारतीय बाजार के हिसाब से होगा स्कूटर
लॉन्च की समयसीमा की बात करें तो विनफास्ट के इलेक्ट्रिक स्कूटर इस साल की दूसरी छमाही के आस-पास भारतीय बाजार में धूम मचाने के लिए तैयार हैं। त्योहारी सीजन भारतीय खरीदारों पर बड़ा प्रभाव डालने का सही समय साबित हो सकता है। कंपनी के वैश्विक पोर्टफोलियो में पहले से ही कई इलेक्ट्रिक स्कूटर मौजूद हैं, लेकिन भारतीय बाजार के लिए बनाए गए उत्पादों की तलाश कर रही है। इनमें स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर, उपयोग के तरीके, कीमत के प्रति संवेदनशीलता शामिल हैं।
उत्पादन
इस प्लांट में किया जाएगा स्कूटर का उत्पादन
विनफास्ट पहले से ही कई भारतीय विक्रेताओं के साथ बातचीत कर रही है, ताकि अधिक से अधिक कंपोनेंट्स का स्थानीयकरण किया जा सके। कंपनी आवश्यकतानुसार, सरकार के प्रोत्साहन कार्यक्रमों- PLI और PM ई-ड्राइव में भी शामिल हो सकती है। वर्तमान में, विनफास्ट के तमिलनाडु के थूथुकुडी स्थित प्लाट में इलेक्ट्रिक कारों के लिए एक समर्पित असेंबली लाइन है। इसी में एडवांस दोपहिया वाहन लाइन होगी, जिसकी अनुमानित वार्षिक क्षमता लगभग 10 लाख प्रति वर्ष होगी।