मुंबई प्रति किलोमीटर सड़क यातायात से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में सबसे ऊपर है

मुंबई में प्रति किलोमीटर पर सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे वाहन

क्या है खबर?

मुंबई प्रति किलोमीटर सड़क पर कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) उत्सर्जन के मामले में भारत का सबसे अधिक उत्सर्जन वाला शहर बन गया है, जिसका मुख्य कारण वाहनों का उच्च घनत्व है। चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे और चंडीगढ़ सहित अन्य शहर भी उच्च घनत्व और उच्च उत्सर्जन श्रेणी में आते हैं, हालांकि उनका उत्सर्जन स्तर मुंबई की तुलना में काफी कम था। दिल्ली प्रति किलोमीटर उत्सर्जन के मामले में मध्य-उच्च श्रेणी में रहा, जबकि गुवाहाटी, इंदौर और जयपुर निम्न श्रेणी में हैं।