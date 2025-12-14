हुंडई अगले साल लॉन्च करेगी ये गाड़ियां, जानिए कौन-से मॉडल होंगे 

दक्षिण कोरियाई कार निर्माता हुंडई मोटर कंपनी भारतीय बाजार में आगामी 2026 में कई गाड़ियों के लॉन्च की योजना बना रही है। इसके तहत 3 मौजूदा गाड़ियों के फेसलिफ्ट पेश करने के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर उपलब्ध मॉडल लाने की तैयारी है। इस साल कंपनी ने क्रेटा इलेक्ट्रिक, अल्काजार फेसलिफ्ट और नई जनरेशन की वेन्यू जैसे मॉडल पेश किए हैं। आइये जानते हैं अगले साल हुंडई भारत में कौनसे मॉडल लॉन्च कर सकती है।

#1 हुंडई वरना फेसलिफ्ट नई हुंडई वरना को अगले साल की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। तस्वीरों से पता चलता है कि सेडान के फ्रंट और रियर फेसिया को नया रूप दिया गया है, जो वैश्विक स्तर पर मौजूद सोनाटा से प्रेरित है। इंटीरियर में एक नया कर्व्ड डिस्प्ले होगा, जिसमें इंफोटेनमेंट और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलेगा। मौजूदा 1.5-लीटर नैरो और 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ ट्रांसमिशन विकल्प अपरिवर्तित रहेंगे। इसकी शुरुआती कीमत करीब 11 लाख रुपये रहने की उम्मीद है।

#2 हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट कार निर्माता एक्सटरक फेसलिफ्ट में अपडेटेड एक्सटीरियर के साथ नया इंटीरियर पेश करेगी, जिसमें 12.9-इंच का टचस्क्रीन और 9.9-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले होगा। ये स्क्रीन लेटेस्ट एंड्रॉयड ऑटोमोटिव ऑपरेटिंग सिस्टम (AAOS) पर चलेंगी, जिससे यह गूगल के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाली पहली मास-मार्केट गाड़ी बन जाएगी। इसके सॉफ्ट पार्ट्स में बदलाव होने की उम्मीद है, लेकिन इंजन में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। इस गाड़ी की कीमत 6-9 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

#3 हुंडई आयोनिक-5 फेसलिफ्ट फेसलिफ्टेड आयोनिक-5 के बाहरी हिस्से में मामूली बदलाव देखने को मिलेंगे, जिनमें नई ग्रिल, नया बंपर डिजाइन और नए व्हील शामिल हैं। अंदर की तरफ फंक्शंस के लिए ज्यादा बटन और नया थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। बैटरी की क्षमता भी बढ़ाई गई है। भारतीय मॉडल में 84kWh का बैटरी पैक और रियर-व्हील ड्राइव (RWD) सेटअप मिलेगा, जो 570 किलोमीटर तक की रेंज देने में सक्षम होगा। इस इलेक्ट्रिक कार की कीमत 50 लाख रुपये के आस-पास रहने की संभावना है।

