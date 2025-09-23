अल्ट्रावाॅयलेट X47 क्रॉसओवर इलेक्ट्रिक बाइक 300 किलोमीटर से अधिक रेंज देगी (तस्वीर: एक्स/@utsavtechie)

अल्ट्रावाॅयलेट X47 क्रॉसओवर इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च, जानिए इसकी खासियत

क्या है खबर?

बेंगलुरु की इलेक्ट्रिक बाइक निर्माता अल्ट्रावाॅयलेट ने अपनी नई X47 क्रॉसओवर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च की है। अल्ट्रावाॅयलेट X47 क्रॉसओवर एक एडवेंचर टूरिंग और एक स्ट्रीट नेकेड बाइक का क्रॉसओवर है। मोटरसाइकिल की सबसे बड़ी खासियत इसकी UV हाइपरसेंस रडार तकनीक है। इसमें ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, लेन चेंज असिस्ट, ओवरटेक अलर्ट और रियर कोलिजन वार्निंग जैसे फीचर्स हैं। इसके साथ एक एकीकृत चार्जर भी आता है। इसकी बुकिंग शुरू हो गई है, जबकि डिलीवरी अक्टूबर में की जाएगी।