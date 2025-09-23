अल्ट्रावाॅयलेट X47 क्रॉसओवर इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च, जानिए इसकी खासियत
क्या है खबर?
बेंगलुरु की इलेक्ट्रिक बाइक निर्माता अल्ट्रावाॅयलेट ने अपनी नई X47 क्रॉसओवर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च की है। अल्ट्रावाॅयलेट X47 क्रॉसओवर एक एडवेंचर टूरिंग और एक स्ट्रीट नेकेड बाइक का क्रॉसओवर है। मोटरसाइकिल की सबसे बड़ी खासियत इसकी UV हाइपरसेंस रडार तकनीक है। इसमें ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, लेन चेंज असिस्ट, ओवरटेक अलर्ट और रियर कोलिजन वार्निंग जैसे फीचर्स हैं। इसके साथ एक एकीकृत चार्जर भी आता है। इसकी बुकिंग शुरू हो गई है, जबकि डिलीवरी अक्टूबर में की जाएगी।
खासियत
ऐसे हैं बाइक के फीचर
अल्ट्रावाॅयलेट X47 मोटरसाइकिल F77 प्लेटफॉर्म पर आधारित है, लेकिन इसमें अलग चेसिस और सब-फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है। इसकी स्टाइलिंग भी अनोखी है, जिसमें बीक-स्टाइल फेंडर, स्कल्प्टेड टैंक और कास्ट एल्युमीनियम सब-फ्रेम के साथ रेक्ड टेल सेक्शन है। यह इलेक्ट्रिक बाइक 3 रंगों- लेजर रेड, एयरस्ट्राइक व्हाइट और शैडो ब्लैक में उपलब्ध है। एक स्पेशल एडिशन डेजर्ट विंग वेरिएंट भी है, जिसमें रियर लगेज रैक, सैडल स्टे और सॉफ्ट/हार्ड पैनियर स्टैंडर्ड दिए गए हैं।
रेंज
बाइक कितनी देगी रेंज?
मोटरसाइकिल में ड्यूल इंटीग्रेटेड कैमरे हैं, जो डैश-कैम का भी काम करते हैं। इसमें 3-लेवल ट्रैक्शन कंट्रोल, 9-लेवल ब्रेक रीजनरेशन, स्विचेबल ड्यूल-चैनल ABS और कलर TFT डिस्प्ले है। यह 2 बैटरी विकल्पों- 7.1kWh और 10.3kWh में आती है, जो 211-323 किलोमीटर के बीच रेंज देते हैं। यह 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार 8.1 सेकेंड में पा लेती है और अधिकतम गति 145 किमी/घंटा है। इसकी कीमत 2.74 लाख रुपये है और पहले 1,000 ग्राहकों के लिए 2.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।