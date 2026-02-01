हीरो से लेकर रॉयल एनफील्ड की बिक्री में हुआ इजाफा, जानिए उनकी सेल्स रिपोर्ट

GST दरों में कटौती के बाद दोपहिया वाहन बाजार में एंट्री-लेवल सेगमेंट की मांग में पिछले महीने सुधार देखने को मिला है। इससे पहले इन बाइक्स की बिक्री कम रहती थी। दोपहिया वाहन निर्माताओं की ओर से रविवार (1 फरवरी) को जारी की गई सेल्स रिपोर्ट में यह साफ नजर आता है। 2026 का पहला महीना बिक्री के लिहाज से सभी कंपनियों के लिए जबरदस्त रहा है। आइये जानते हैं दोपहिया वाहन निर्माताओं की पिछले महीने बिक्री कैसी रही है।

#1 हीरो की कुल बिक्री 5.5 लाख के पार हीरो मोटोकॉर्प ने कुल बिक्री (घरेलू और निर्यात) में 26 फीसदी की वृद्धि दर्ज की है और यह 5.57 लाख पर पहुंच गई है। बाइक-स्कूटर की घरेलू बिक्री 26 फीसदी की वृद्धि के साथ 5.2 लाख रही, जबकि निर्यात 24 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई और यह 37,663 पर पहुंच गया है। इस अवधि में मोटरसाइकिल बिक्री 24 फीसदी बढ़कर 4.95 लाख हो गई है। बिक्री में यह वृद्धि कम्यूटर मॉडल्स और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के कारण रही है।

#2 TVS की बिक्री में 28 फीसदी का इजाफा TVS मोटर की दोपहिया वाहन बिक्री में पिछले महीने 28 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। बिक्री जनवरी, 2025 की 3.87 लाख से बढ़कर 4.94 लाख हो गई। इसी अवधि में घरेलू दोपहिया वाहनों की बिक्री में भी 30 फीसदी की वृद्धि हुई, जो 2.93 लाख से बढ़कर 3.83 लाख हो गई। मोटरसाइकिल की बिक्री 26 फीसदी की वृद्धि के साथ 1.74 लाख से बढ़कर 2.19 लाख हो गई। स्कूटर की बिक्री 1.71 लाख से बढ़कर 2.22 लाख पहुंच गई।

