TVS रोनिन की कीमत में हुई कटौती, जानिए कितने हैं नए दाम
क्या है खबर?
GST 2.0 की बदौलत TVS मोटर की रोनिन नियो-रेट्रो मोटरसाइकिल की कीमत में गिरावट हुई है। इस बाइक की खरीद पर 14,300 रुपये तक का फायदा होगा। TVS रोनिन के लाइटनिंग ब्लैक रंग में एंट्री-लेवल बेस वेरिएंट पर 11,200 रुपये की कमी की गई है, जबकि मैग्मा रेड बेस पर 11,430 रुपये की बचत होगी। मिड ग्लेशियर सिल्वर वेरिएंट की कीमत 3,220 रुपये, चारकोल एम्बर की 13,420 रुपये, टॉप निम्बस ग्रे और मिडनाइट ब्लू वेरिएंट्स की 14,330 रुपये घटी है।
खासियत
क्या है इस मोटरसाइकिल की खासियत?
रोनिन की बात करें तो इस मोटरसाइकिल में सस्पेंशन के लिए आगे USD फोर्क्स की सुविधा है, जबकि पीछे मोनो-शॉक यूनिट दी गई है। इस बाइक में LED लाइटिंग के साथ, ब्लूटूथ इंटीग्रेशन के साथ स्मार्टएक्सोनेक्ट ऐप कनेक्टिविटी और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन की सुविधा दी गई है। मोटरसाइकिल में 225.9cc सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, जो 20.4ps की पावर और 19.93Nm का टॉर्क पैदा करता है। ट्रांसमिशन को आसान बनाने के लिए 5-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।
कीमत
अब कितनी है नई कीमत?
नई कीमतों की बात करें तो एंट्री-लेवल लाइटनिंग ब्लैक वेरिएंट की 1.35 लाख से घटकर 1.24 लाख रुपये हो गई, जबकि मैग्मा रेड के लिए 1.38 लाख की जगह 1.27 लाख रुपये देने होंगे। मिड वेरिएंट ग्लेशियर सिल्वर विकल्प की 1.60 लाख से 1.47 लाख रुपये हो गई है, चारकोल एंबर की 1.62 लाख रुपये की तुलना में 1.48 लाख रुपये है। टॉप वेरिएंट्स के निम्बस ग्रे और मिडनाइट ब्लू मॉडल की 1.73 लाख की जगह 1.59 लाख रुपये है।