TVS रोनिन की कीमत GST में कटौती से कम हुई है (तस्वीर: TVS मोटर)

TVS रोनिन की कीमत में हुई कटौती, जानिए कितने हैं नए दाम

क्या है खबर?

GST 2.0 की बदौलत TVS मोटर की रोनिन नियो-रेट्रो मोटरसाइकिल की कीमत में गिरावट हुई है। इस बाइक की खरीद पर 14,300 रुपये तक का फायदा होगा। TVS रोनिन के लाइटनिंग ब्लैक रंग में एंट्री-लेवल बेस वेरिएंट पर 11,200 रुपये की कमी की गई है, जबकि मैग्मा रेड बेस पर 11,430 रुपये की बचत होगी। मिड ग्लेशियर सिल्वर वेरिएंट की कीमत 3,220 रुपये, चारकोल एम्बर की 13,420 रुपये, टॉप निम्बस ग्रे और मिडनाइट ब्लू वेरिएंट्स की 14,330 रुपये घटी है।