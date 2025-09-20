मिनी कंट्रीमैन JCW 14 अक्टूबर को लॉन्च होगी (तस्वीर: मिनी)

मिनी कंट्रीमैन JCW की बुकिंग 22 सितंबर होगी शुरू, जानिए कब होगी लॉन्च

क्या है खबर?

BMW ग्रुप भारतीय बाजार में अपने मिनी पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। इसमें जुड़ने वाला नया मॉडल कंट्रीमैन जॉन कूपर वर्क्स (JCW) ऑल4 है। इसे 14 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा और बुकिंग 22 सितंबर से शुरू होगी। मिनी कंट्रीमैन एक नए हाई-परफॉर्मेंस JCW वर्जन के साथ ऑल4 ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) सेटअप के साथ आएगी। इसका उद्देश्य संभावित खरीदारों को एक रोमांचक ड्राइविंग अनुभव प्रदान करना है। फिलहाल उसके प्लेटफॉर्म में मिनी कूपर S और कंट्रीमैन इलेक्ट्रिक शामिल हैं।