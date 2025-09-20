मिनी कंट्रीमैन JCW की बुकिंग 22 सितंबर होगी शुरू, जानिए कब होगी लॉन्च
क्या है खबर?
BMW ग्रुप भारतीय बाजार में अपने मिनी पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। इसमें जुड़ने वाला नया मॉडल कंट्रीमैन जॉन कूपर वर्क्स (JCW) ऑल4 है। इसे 14 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा और बुकिंग 22 सितंबर से शुरू होगी। मिनी कंट्रीमैन एक नए हाई-परफॉर्मेंस JCW वर्जन के साथ ऑल4 ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) सेटअप के साथ आएगी। इसका उद्देश्य संभावित खरीदारों को एक रोमांचक ड्राइविंग अनुभव प्रदान करना है। फिलहाल उसके प्लेटफॉर्म में मिनी कूपर S और कंट्रीमैन इलेक्ट्रिक शामिल हैं।
ऑल4 AWD
क्या है इसके ऑल4 AWD सिस्टम की खासियत?
ऑल4 AWD सिस्टम हर समय बेहतरीन ट्रैक्शन प्रदान करेगा, जिससे घुमावदार सड़कों पर बेहतरीन परफॉर्मेंस और जरूरत पड़ने पर एक बेहतरीन ऑफ-रोडिंग अनुभव प्रदान करेगा। मिनी के 'गो कार्ट' अनुभव को और मजबूत बनाने में ट्रांसमिशन पर स्पोर्ट मोड, एयरोडायनामिक JCW व्हील्स, JCW स्पोर्ट ब्रेक्स और स्पोर्टी सस्पेंशन सेटअप शामिल हैं। जॉन कूपर वर्क्स का टैग केवल मिनी गाड़ियों के उच्च प्रदर्शन वर्जन के लिए आरक्षित है, जो ड्राइविंग के रोमांच और आनंद को बढ़ाने का दावा करता है।
पावरट्रेन
ऐसा हाेगा गाड़ी का पावरट्रेन
कंट्रीमैन JCW ALL4 में 2.0-लीटर, ट्विनपावर टर्बो पेट्रोल इंजन लगा है, जो 300bhp की पावर और जरूरत पड़ने पर पर्याप्त टॉर्क प्रदान करता है। ट्रांसमिशन के लिए 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स से जोड़ा है। यह हाई-परफॉर्मेंस SUV 5.5 सेकेंड से भी कम समय में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। इस गाड़ी की कीमत 50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आस-पास हो सकती है। इसकी बुकिंग अधिकृत डीलरशिप या कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से की जा सकती है।