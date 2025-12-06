TVS रोनिन अगोंडा को कॉस्मेटिक बदलाव के साथ उतारा गया था

मोटोसोल: TVS रोनिन अगोंडा भारत में लॉन्च, जानिए कितनी है कीमत

क्या है खबर?

TVS मोटर ने गोवा में आयोजित मोटोसोल 2025 में रोनिन अगोंडा वेरिएंट लॉन्च किया है। इसकी प्रेरणा गोवा के अगोंडा बीच से मिलती है। इसे काॅस्मेटिक बदलाव के साथ स्टैंडर्ड TVS रोनिन मॉडल से अलग किया गया है। रोनिन अगोंडा वेरिएंट में फ्यूल टैंक और हेडलैंप कवर के लिए चमकदार व्हाइट रंग शामिल है। यह ब्लैक बैकग्राउंड के साथ एक कंट्रास्ट बनाता है। मोटरसाइकिल के नए वेरिएंट का बेस ब्लैक रंग लाइटनिंग ब्लैक वेरिएंट जैसा ही नजर आता है।