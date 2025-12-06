मोटोसोल: TVS रोनिन अगोंडा भारत में लॉन्च, जानिए कितनी है कीमत
क्या है खबर?
TVS मोटर ने गोवा में आयोजित मोटोसोल 2025 में रोनिन अगोंडा वेरिएंट लॉन्च किया है। इसकी प्रेरणा गोवा के अगोंडा बीच से मिलती है। इसे काॅस्मेटिक बदलाव के साथ स्टैंडर्ड TVS रोनिन मॉडल से अलग किया गया है। रोनिन अगोंडा वेरिएंट में फ्यूल टैंक और हेडलैंप कवर के लिए चमकदार व्हाइट रंग शामिल है। यह ब्लैक बैकग्राउंड के साथ एक कंट्रास्ट बनाता है। मोटरसाइकिल के नए वेरिएंट का बेस ब्लैक रंग लाइटनिंग ब्लैक वेरिएंट जैसा ही नजर आता है।
बदलाव
बाइक में किए हैं ये बदलाव
TVS रोनिन अगोंडा में USD फ्रंट फोर्क्स, अलॉय व्हील्स, सम्प गार्ड, इंजन असेंबली, हैंडलबार और एग्जॉस्ट सहित अधिकांश पुर्जों को ब्लैक-आउट फिनिश दी गई है। बाइक के फ्यूल टैंक के ऊपरी हिस्से पर बड़े अक्षरों में अगोंडा लिखा हुआ है। ज्यादा डायनामिक लुक और फील के लिए फ्यूल टैंक पर रेड और ब्लू रंग की खूबसूरत पिनस्ट्राइप्स हैं। ये एक कोण पर वर्टीकल रूप से खींची गई हैं। यह विशिष्ट डिजाइन की तलाश करने वालों के अच्छा विकल्प है।
पावरट्रेन
ऐसा है बाइक का पावरट्रेन
बाइक में मौजूदा मॉडल के समान 225.9cc, सिंगल सिलेंडर, 4-स्ट्रोक, 4-वाल्व, SOHC इंजन लगा है। यह 20.4PS की पावर और 19.93Nm का टॉर्क पैदा करता है और 5-स्पीड गियरबॉक्स से लैस है। असिस्ट और स्लिपर क्लच राइडर्स के लिए एक बेहतरीन अनुभव सुनिश्चित करता है। बाइक में एडजस्टेबल लीवर, रेन और अर्बन ABS मोड, ब्रेकिंग के लिए डिस्क ब्रेक के साथ ड्यूल चैनल ABS और गोल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल उपलब्ध है। अगोंडा वेरिएंट की कीमत 1.31 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।