MG की गाड़ियाें पर इस महीने 4 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है (तस्वीर: MG मोटर्स)

MG ग्लॉस्टर से लेकर कॉमेट पर मिल रही जबरदस्त छूट, जानिए कितना मिलेगा फायदा

क्या है खबर?

JSW MG मोटर्स ने मिडनाइट कार्निवल ऑफर की घोषणा की है। इसके तहत उसके पूरे लाइनअप पर भारी छूट और लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। साल के अंत में पुराना स्टॉक खत्म करने के लिए गाड़ियों पर भारी बचत करने का मौका दिया जा रहा है। इस महीने MG ग्लॉस्टर के शार्प, सेवी और सेवी 6-सीटर वेरिएंट पर कुल 4 लाख रुपये तक के लाभ मिल रहे हैं। इसकी कीमत 38.33-42.49 लाख रुपये के बीच है।