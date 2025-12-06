MG ग्लॉस्टर से लेकर कॉमेट पर मिल रही जबरदस्त छूट, जानिए कितना मिलेगा फायदा
क्या है खबर?
JSW MG मोटर्स ने मिडनाइट कार्निवल ऑफर की घोषणा की है। इसके तहत उसके पूरे लाइनअप पर भारी छूट और लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। साल के अंत में पुराना स्टॉक खत्म करने के लिए गाड़ियों पर भारी बचत करने का मौका दिया जा रहा है। इस महीने MG ग्लॉस्टर के शार्प, सेवी और सेवी 6-सीटर वेरिएंट पर कुल 4 लाख रुपये तक के लाभ मिल रहे हैं। इसकी कीमत 38.33-42.49 लाख रुपये के बीच है।
ZS EV
ZS EV पर होगा इतना फायदा
MG ZS EV इस महीने 1.25 लाख रुपये तक के लाभ और छूट के साथ आ रही है। 4 वेरिएंट- एग्जीक्यूटिव, एक्साइट प्रो, एक्सक्लूसिव प्लस और एसेंस में उपलब्ध इस इलेक्ट्रिक कार की कीमत 17.99-20.50 लाख रुपये के बीच है। इसी के साथ छोटी इलेक्ट्रिक कार कॉमेट 1 लाख रुपये तक के फायदे के साथ आ रही है। 2-दरवाजों वाली यह गाड़ी टाटा टियागो EV का विकल्प मानी जाती है और इसकी कीमत 7.5-10 लाख रुपये के बीच है।
हेक्टर
हेक्टर पर कितनी होगी बचत?
इस महीने MG हेक्टर और 3-पंक्ति वाली हेक्टर प्लस पर कुल 90,000 रुपये तक की छूट मिल रही है। टाटा हैरियर और सफारी को टक्कर देने वाली इस SUV की कीमत 14-21.34 लाख रुपये के बीच है। लोकप्रिय विंडसर EV कुल 50,000 रुपये तक के लाभ दे रही है। इसकी कीमत 14-18.39 लाख रुपये के बीच है। इसके अलावा एस्टर 50,000 रुपये तक की छूट के साथ आ रही है। इसकी कीमत 9.65-15.36 लाख रुपये (कीमतें, एक्स-शोरूम) के बीच है।