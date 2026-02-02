TVS i-क्यूब बिक्री में पिछले महीने सबसे ऊपर रही है

TVS से लेकर ओला इलेक्ट्रिक तक, पिछले महीने कितने इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचे?

क्या है खबर?

इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माताओं ने नए साल के पहले महीने की शुरुआत बढ़त के साथ की है। TVS मोटर ने 2025 के शानदार प्रदर्शन को जारी रखा है। पिछले साल उसने लगभग 3 लाख i-क्यूब की बिक्री दर्ज की थी। पिछले महीने उसने अब तक की सर्वाधिक मासिक बिक्री 34,440 दर्ज की है, जो पिछले वर्ष की 24,027 की तुलना में 43 प्रतिशत अधिक है। देश में बिके कुल 1.22 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर में 28 प्रतिशत TVS के थे।