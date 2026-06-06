TVS ने प्रीमियम मोटरसाइकिलों के लिए लॉन्च किया अलग रिटेल चैनल

ग्राहक अनुभव

नए चैनल पर मिलेगा बेहतर ग्राहक अनुभव

यह पहल TVS मोटर कंपनी की प्रीमियम उत्पादों के इर्द-गिर्द समुदाय और पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। कंपनी मानती है कि आज के प्रीमियम ग्राहक केवल वाहन ही नहीं चाहते, वे व्यक्तिगत अनुभव, आत्म-अभिव्यक्ति के अवसर, सामुदायिक जुड़ाव और ब्रांड के साथ गहरा संबंध चाहते हैं। इन मांगों को पूरा करने के लिए कंपनी ने चैनल में सामुदायिक पहलों, अनुभवों और मर्चेंडाइज/एक्सेसरीज सहयोग के माध्यम से उत्पाद पेशकशों से आगे बढ़कर कदम उठाए हैं।