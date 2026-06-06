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TVS ने प्रीमियम मोटरसाइकिलों के लिए लॉन्च किया अलग रिटेल चैनल
TVS ने प्रीमियम बाइक्स की बिक्री के लिए अलग शोरूम खोले हैं

TVS ने प्रीमियम मोटरसाइकिलों के लिए लॉन्च किया अलग रिटेल चैनल

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Jun 06, 2026
07:45 pm
क्या है खबर?

TVS मोटर ने अपनी प्रीमियम मोटरसाइकिल रेंज के लिए एक नया रिटेल चैनल 'TVS पैडॉक' लॉन्च किया है। यह एक नया रिटेल और स्वामित्व अनुभव चैनल है, जो विशेष रूप से इसके प्रीमियम पोर्टफोलियो के लिए समर्पित है। इस कदम का उद्देश्य ग्राहकों के साथ बेहतर जुड़ाव स्थापित करना है। यह नया चैनल उच्च श्रेणी की मोटरसाइकिलों के ग्राहकों को बेहतरीन ब्रांड अनुभव, व्यक्तिगत सेवाएं और बेहतर बिक्री पश्चात सहायता प्रदान करेगा।

ग्राहक अनुभव 

नए चैनल पर मिलेगा बेहतर ग्राहक अनुभव 

यह पहल TVS मोटर कंपनी की प्रीमियम उत्पादों के इर्द-गिर्द समुदाय और पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। कंपनी मानती है कि आज के प्रीमियम ग्राहक केवल वाहन ही नहीं चाहते, वे व्यक्तिगत अनुभव, आत्म-अभिव्यक्ति के अवसर, सामुदायिक जुड़ाव और ब्रांड के साथ गहरा संबंध चाहते हैं। इन मांगों को पूरा करने के लिए कंपनी ने चैनल में सामुदायिक पहलों, अनुभवों और मर्चेंडाइज/एक्सेसरीज सहयोग के माध्यम से उत्पाद पेशकशों से आगे बढ़कर कदम उठाए हैं।

बदलाव 

प्रीमियम मॉडल की बिक्री का बदलेगा अनुभव 

'TVS पैडॉक' का नया रिटेल नेटवर्क लंदन स्थित रिटेल डिजाइन एजेंसी चेकलैंड काइंडलीसाइड्स द्वारा डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य पहले ब्रांड संपर्क से लेकर दीर्घकालिक स्वामित्व तक ग्राहकों को एक सहज अनुभव प्रदान करना है। यह अभिनव दृष्टिकोण, नवाचार, वैयक्तिकरण और गहन ग्राहक जुड़ाव के माध्यम से प्रीमियम स्वामित्व को पुनर्परिभाषित करने की कंपनी की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। यह कदम भारत के प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट में हाल के वर्षों में तीव्र वृद्धि के अनुरूप है।

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