MG ने की गाड़ियों की कीमत में कटौती की घोषणा, जानिए कितने घटे दाम 

GST दरों में कटौती के बाद MG मोटर्स ने अपनी कारों की कीमतें घटा दी है। इस फैसले के बाद हेक्टर, एस्टर और ग्लॉस्टर मॉडल सस्ते हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक कारों पर GST दरें पहले जैसी ही रहेंगी। इस कारण विंडसर, ZS EV, कॉमेट EV, साइबरस्टर और M9 जैसी MG इलेक्ट्रिक कारों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। आइये जानते हैं MG के ICE मॉडल्स की कीमतों में कितनी कमी की गई है।

5-सीटर हेक्टर 5-सीटर पर कितने घटे दाम? MG हेक्टर 5-सीटर के बेस वेरिएंट स्टाइल 1.5-लीटर पेट्रोल MT की कीमत 50,000 रुपये, CVT विकल्प वाले शाइन प्रो 1.5-लीटर पेट्रोल वेरिएंट की 62,000 रुपये कम हुई है। हेक्टर का शार्प प्रो 1.5-लीटर पेट्रोल CVT GE वेरिएंट 76,000 रुपये सस्ता हुआ है। दूसरी तरफ डीजल वेरिएंट में सबसे किफायती शाइन प्रो 2.0-लीटर डीजल MT पर 1.24 लाख रुपये की कटौती की गई है। शार्प प्रो 2.0-लीटर डीजल MT GE वेरिएंट पर 1.49 लाख रुपये की बचत होगी।

6 और 7-सीटर हेक्टर के 6 और 7-सीटर मॉडल्स पर हुई इतनी कटौती हेक्टर के 6-सीटर शार्प प्रो 2.0-लीटर डीजल MT पर 1.45 लाख रुपये की बचत होगी, जबकि पेट्रोल MT वेरिएंट पर 68,000 रुपये घटे हैं। इसके अलावा शार्प प्रो और सेवी प्रो पेट्रोल CVT वेरिएंट की कीमतों में क्रमशः 73,000 रुपये और 76,000 रुपये की कमी आई है। दूसरी तरफ 7-सीटर शार्प प्रो 2.0-लीटर डीजल MT BE और GE वेरिएंट पर 1.47 लाख, सेलेक्ट प्रो 1.5-लीटर पेट्रोल MT पर 60,000 रुपये, शार्प प्रो 1.5-लीटर पेट्रोल CVT पर 73,000 रुपये घटे हैं।