टोयोटा अर्बन क्रूजर तैसर को नए रंग विकल्प में पेश किया गया है (तस्वीर: टोयोटा)

टोयोटा अर्बन क्रूजर तैसर का अपडेटेड मॉडल लॉन्च, जानिए क्या मिला नया

क्या है खबर?

टोयोटा ने अपनी कॉम्पैक्ट SUV अर्बन क्रूजर तैसर का अपडेटेड मॉडल लॉन्च किया है। इसमें नया ब्लूइश ब्लैक एक्सटीरियर शेड के साथ मानक तौर पर 6 एयरबैग की पेशकश की गई है। अब टोयोटा अर्बन क्रूजर तैसर के सभी- E, S, S प्लस, G और V वेरिएंट में ड्यूल फ्रंट, साइड और कर्टेन एयरबैग की सुविधा मिलेगी है। इसके अलावा चुनिंदा वेरिएंट्स पर उपलब्ध नया ब्लूइश ब्लैक फिनिश गाड़ी को बोल्ड और स्पोर्टी लुक प्रदान करता है।