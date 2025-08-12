टोयोटा अर्बन क्रूजर तैसर का अपडेटेड मॉडल लॉन्च, जानिए क्या मिला नया
क्या है खबर?
टोयोटा ने अपनी कॉम्पैक्ट SUV अर्बन क्रूजर तैसर का अपडेटेड मॉडल लॉन्च किया है। इसमें नया ब्लूइश ब्लैक एक्सटीरियर शेड के साथ मानक तौर पर 6 एयरबैग की पेशकश की गई है। अब टोयोटा अर्बन क्रूजर तैसर के सभी- E, S, S प्लस, G और V वेरिएंट में ड्यूल फ्रंट, साइड और कर्टेन एयरबैग की सुविधा मिलेगी है। इसके अलावा चुनिंदा वेरिएंट्स पर उपलब्ध नया ब्लूइश ब्लैक फिनिश गाड़ी को बोल्ड और स्पोर्टी लुक प्रदान करता है।
फीचर
इन सुविधाओं से लैस है यह गाड़ी
तैसर में इन बदलावों के अलावा कोई अन्य बदलाव नहीं किए है। यह ट्विन DRL के साथ LED हेडलैंप और क्रोम-एक्सेंटेड ट्रेपेजॉइडल ग्रिल से लैस है। गाड़ी में ड्यूल-टोन इंटीरियर, रियर AC वेंट, 60:40 स्प्लिट रियर सीट और वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले के साथ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल हैं। इसके अलावा, क्रूज कंट्रोल, पैडल शिफ्टर्स (AT), वायरलेस चार्जिंग और स्मार्टवॉच, वॉयस असिस्टेंट के साथ टोयोटा I-कनेक्ट जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं।
इंजन
क्या इंजन विकल्पों में किया है कोई बदलाव?
टोयोटा अर्बन क्रूजर तैसर में 2 इंजन विकल्प- 1.2-लीटर K-सीरीज पेट्रोल और 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलते हैं। ये 22.79 किमी/लीटर तक का माइलेज देने में सक्षम हैं। ट्रांसमिशन के लिए 5-स्पीड MT, 5-स्पीड AMT और 6-स्पीड AT विकल्प दिए हैं। सुरक्षा के लिए व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट और चाइल्ड सीट के लिए ISOFIX माउंट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इस गाड़ी की शुरुआती कीमत 7.77 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है।