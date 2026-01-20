टोयोटा ने पहली इलेक्ट्रिक कार अर्बन क्रूजर एबेला से उठाया पर्दा, जानिए कितनी देगी रेंज

टोयोटा ने भारत के लिए अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार अर्बन क्रूजर एबेला से पर्दा उठा दिया है। इसके लिए 25,000 रुपये की टोकन राशि पर बुकिंग खोल दी है। मारुति E-विटारा पर आधारित एबेला में 5 मोनोटोन- कैफे व्हाइट, ब्लूइश ब्लैक, गेमिंग ग्रे, स्पोर्टिन रेड, एंटाइसिंग सिल्वर के साथ ब्लैक रूफ वाली 4 ड्यूल टोन- कैफे व्हाइट, लैंड ब्रीज ग्रीन, स्पोर्टिन रेड और एंटाइसिंग सिल्वर विकल्प मिलेंगे। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, महिंद्रा BE 6 और विनफास्ट VF6 से होगा।

लुक ऐसा है इलेक्ट्रिक कार का लुक अर्बन क्रूजर EV का डिजाइन मारुति E-विटारा से मिलता-जुलता है, लेकिन स्लीकर, सेगमेंटेड LED DRL और मोटी काली ट्रिम से जुड़ी त्रिकोणीय हेडलाइट्स अलग हैं। लेटेस्ट कार में स्मूथ फ्रंट बंपर है, जिसके किनारों पर 2 वर्टिकल एयर वेंट हैं, जबकि चारों ओर पर्याप्त बॉडी क्लैडिंग, पीछे के दरवाजों के हैंडल C-पिलर में एकीकृत हैं। इसके अलावा टेललाइट्स को भी सेगमेंटेड प्रभाव दिया गया है और वे फ्रंट लाइट्स की तरह लाइट बार से जुड़ी नहीं हैं।

फीचर्स इन फीचर्स से लैस है नई अर्बन क्रूजर एबेला टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला में 10.1-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 10.25-इंच का टचस्क्रीन, वायरलेस ऐपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 12 रंगों वाली एम्बिएंट लाइटिंग, JBL साउंड सिस्टम दिया है। यात्रियों की सुरक्षा के सभी वेरिएंट में 7 एयरबैग और चारों पहियों के लिए डिस्क ब्रेक स्टैंडर्ड हैं। इसके अलावा 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर, ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और एकॉस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम (AVAS) और लेवल-2 ADAS सूट दिया गया है।

