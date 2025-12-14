टोयोटा कारों पर उठा सकते हैं 80,000 रुपये तक का फायदा, जानिए माॅडलवार ऑफर
टोयोटा के डीलरशिप कुछ मॉडल्स और वेरिएंटों पर साल के अंतिम महीने में भारी छूट की पेशकश कर रहे हैं। इस ऑफर में नकद लाभ, एक्सचेंज बोनस, लॉयल्टी प्रोग्राम और विस्तारित वारंटी शामिल हैं। मॉडल और वेरिएंट के आधार पर ये लाभ 30,000 रुपये से शुरू होकर 80,000 रुपये तक जाते हैं, जिससे खरीदारों के लिए गाड़ी खरीदना और भी किफायती हो जाता है। आइये जानते हैं दिसंबर में टोयोटा कारों पर कितनी बचत होगी।
ग्लैंजा पर मिल रही सर्वाधिक छूट
टोयोटा ग्लैंजा प्रीमियम हैचबैक के पेट्रोल वेरिएंट पर 40,000 रुपये का नकद लाभ, 40,000 रुपये का एक्सचेंज ऑफर और 5 साल की वारंटी मिल रही है। कॉर्पोरेट ग्राहकों को भी कुछ छूट मिल सकती हैं। इसकी कीमत 6.39-9.13 लाख रुपये के बीच है। इसी के साथ तैसर पेट्रोल वेरिएंट पर 12,500 रुपये का नकद लाभ, टर्बो वेरिएंट पर 10,000 रुपये और नॉन-टर्बो वेरिएंट पर 20,000 रुपये का एक्सचेंज ऑफर है। इसकी कीमत 7.21-12.06 लाख रुपये के बीच है।
कैमरी पर छूट के साथ मिलेगी 5 साल की वारंटी
इस महीने टोयोटा रुमियन पर कुल 30,000 रुपये की छूट मिल रही है। इस गाड़ी कीमत 10.44 लाख से शुरू होकर 13.61 लाख रुपये तक जाती है। इस महीने हाईराइडर पर अधिकतम 40,000 रुपये का नकद लाभ और 15,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस दिया जा रहा है। इसकी कीमत 10.95-19.76 लाख रुपये के बीच है। कैमरी पर 50,000 रुपये का एक्सचेंज ऑफर और 5 साल की वारंटी है। इसकी कीमत 47.48 लाख रुपये (कीमतें, एक्स-शोरूम) है।