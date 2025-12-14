टोयोटा कारों पर इस महीने छूट के साथ 5 साल की वारंटी दी जा रही है (तस्वीर: टोयोटा)

टोयोटा कारों पर उठा सकते हैं 80,000 रुपये तक का फायदा, जानिए माॅडलवार ऑफर

क्या है खबर?

टोयोटा के डीलरशिप कुछ मॉडल्स और वेरिएंटों पर साल के अंतिम महीने में भारी छूट की पेशकश कर रहे हैं। इस ऑफर में नकद लाभ, एक्सचेंज बोनस, लॉयल्टी प्रोग्राम और विस्तारित वारंटी शामिल हैं। मॉडल और वेरिएंट के आधार पर ये लाभ 30,000 रुपये से शुरू होकर 80,000 रुपये तक जाते हैं, जिससे खरीदारों के लिए गाड़ी खरीदना और भी किफायती हो जाता है। आइये जानते हैं दिसंबर में टोयोटा कारों पर कितनी बचत होगी।