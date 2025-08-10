LOADING...
हुंडई क्रेटा को पछाड़ मारुति डिजायर बनी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार, जानिए शीर्ष-10 मॉडल 
मारुति डिजायर ने बिक्री में हुंडई क्रेटा को पीछे छोड़ दिया है (तस्वीर: मारुति सुजुकी)

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Aug 10, 2025
01:50 pm
क्या है खबर?

पिछले महीने भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली शीर्ष-10 कारों की सूची में मारुति सुजुकी का दबदबा रहा है। मारुति डिजायर जुलाई में हुंडई क्रेटा को पछाड़ पहले पायदान पर पहुंच गई है। इसने 20,895 बिक्री हासिल की है, जो पिछले साल जुलाई, 2024 में बिकी 11,647 डिजायर की तुलना में सालाना 79.4 फीसदी अधिक है। हुंडई क्रेटा 16,898 बिक्री के साथ दूसरे और मारुति अर्टिगा, वैगनआर को पीछे छोड़ 16,604 बिक्री के साथ तीसरे पायदान पर पहुंच गई।

वैगनआर 

वैगनआर का चौथे पायदान पर कब्जा बरकरार

मारुति वैगनआर ने 9.15 फीसदी की गिरावट के साथ 14,710 बिक्री दर्ज करते हुए चौथे पायदान पर कब्जा जमाने में कामयाब रही है। इसी प्रकार मारुति सुजुकी स्विफ्ट की बिक्री 15.81 फीसदी घटकर 14,190 रह गई और इसने 5वें स्थान पर कब्जा बरकरार रखा है। छठे स्थान पर रही मारुति ब्रेजा को 14,065 नए खरीदार मिले हैं। इसकी बिक्री में पिछले साल की तुलना में 4.16 फीसदी की मामूली गिरावट आई है।

SUV

महिंद्रा की इस SUV का जलवा 

जुलाई में महिंद्रा स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो-N की कुल बिक्री 12.34 फीसदी बढ़कर 13,747 रही, जिससे उसका सूची में 7वां स्थान बरकरार रहा है। 8वें स्थान पर रही मारुति फ्रोंक्स ने सालाना 17.82 फीसदी की वृद्धि के साथ 12,872 बिक्री दर्ज की है। इसी प्रकार टाटा नेक्सन 7.75 फीसदी की गिरावट के साथ 12,825 और बलेनो 34.31 फीसदी की वृद्धि के साथ 12,503 बिक्री दर्ज करते हुए क्रमश: 9वें और 10वें स्थान पर कब्जा जमाने में सफल रही है।