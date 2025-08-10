हुंडई क्रेटा को पछाड़ मारुति डिजायर बनी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार, जानिए शीर्ष-10 मॉडल 

मारुति वैगनआर ने 9.15 फीसदी की गिरावट के साथ 14,710 बिक्री दर्ज करते हुए चौथे पायदान पर कब्जा जमाने में कामयाब रही है। इसी प्रकार मारुति सुजुकी स्विफ्ट की बिक्री 15.81 फीसदी घटकर 14,190 रह गई और इसने 5वें स्थान पर कब्जा बरकरार रखा है। छठे स्थान पर रही मारुति ब्रेजा को 14,065 नए खरीदार मिले हैं। इसकी बिक्री में पिछले साल की तुलना में 4.16 फीसदी की मामूली गिरावट आई है।

SUV

महिंद्रा की इस SUV का जलवा

जुलाई में महिंद्रा स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो-N की कुल बिक्री 12.34 फीसदी बढ़कर 13,747 रही, जिससे उसका सूची में 7वां स्थान बरकरार रहा है। 8वें स्थान पर रही मारुति फ्रोंक्स ने सालाना 17.82 फीसदी की वृद्धि के साथ 12,872 बिक्री दर्ज की है। इसी प्रकार टाटा नेक्सन 7.75 फीसदी की गिरावट के साथ 12,825 और बलेनो 34.31 फीसदी की वृद्धि के साथ 12,503 बिक्री दर्ज करते हुए क्रमश: 9वें और 10वें स्थान पर कब्जा जमाने में सफल रही है।