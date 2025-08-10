मारुति सुजुकी नेक्सा कारों पर बंपर छूट, जानिए कितनी होगी बचत 

दिग्गज कार निर्माता मारुति सुजुकी ने अगस्त के लिए अपने नेक्सा डीलरशिप मॉडल्स के लिए छूट ऑफर की घोषणा की है। इसके तहत नकद छूट, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट छूट सहित कई ऑफर और लाभ मिलेंगे। मारुति बलेनो, फ्रोंक्स और ग्रैंड विटारा जैसे लोकप्रिय मॉडल्स के स्पेशल एडिशन किट का लाभ मिल रहा है। आइए जानते हैं इस महीने आप किस नेक्सा मॉडल पर कितनी छूट का फायदा उठा सकते हैं।

इग्निस मारुति इग्निस पर कितनी मिलेगी छूट? मारुति इग्निस के ऑटोमैटिक वेरिएंट पर कुल 62,500 रुपये तक की बचत की जा सकती है, जबकि मैनुअल वेरिएंट 57,500 रुपये तक का फायदा मिलेगा। इग्निस की कीमत 5.85 लाख से 8.12 लाख रुपये के बीच है। साथ ही बलेनो के 2 एयरबैग वाले सिग्मा वेरिएंट पर 51,480 रुपये की रीगल किट और 46,600 रुपये की छूट या 87,500 रुपये का फायदा उठा सकते हैं। अन्य वेरिएंट पर अलग-अलग ऑफर उपलब्ध हैं। इसकी कीमत 6.70-9.92 लाख रुपये के बीच है।

फ्रोंक्स फ्रोंक्स पर मिलेगी हजारों रुपये की छूट इस महीने आप मारुति सुजुकी फ्रोंक्स के 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल वेरिएंट को 45,000 रुपये और 43,000 रुपये मूल्य की वेलोसिटी किट या 75,000 रुपये तक की बचत के साथ खरीद सकते हैं। फ्रोंक्स के 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड AMT वेरिएंट पर 69,000 रुपये की छूट है, जबकि मैनुअल वेरिएंट 62,000 रुपये और CNG वेरिएंट पर 60,000 रुपये का फायदा मिलेगा। सिग्मा वेरिएंट पर 45,000 रुपये की बचत होगी। इस गाड़ी की कीमत 7.54-13.06 लाख रुपये के बीच है।

ग्रैंड विटारा विटारा पर मिलेगी 1.5 लाख रुपये से ज्यादा छूट मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट को 1.54 लाख रुपये तक की छूट और विस्तारित वारंटी के साथ खरीद सकते हैं। जेटा और अल्फा पेट्रोल पर 49,838 रुपये का स्पेशल एडिशन डोमिनियन किट, 25,000 रुपये नकद छूट और एक्सटेंडेड वारंटी पैकेज मिलता है। इस कॉम्पैक्ट SUV की कीमत 11.42 लाख से 20.68 लाख रुपये के बीच है। इसके अलावा XL6 के CNG वेरिएंट पर 35,000 रुपये तक की छूट मिलेगी। इसकी कीमत 11.84-14.99 लाख रुपये के बीच है।