इंजन की लाइफ बढ़ाने में मदद कर सकती हैं ये आसान आदतें

कार का इंजन वाहन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। अगर इसकी सही देखभाल की जाए, तो यह लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। कई लोग केवल कार चलाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन इंजन की नियमित देखरेख को नजरअंदाज कर देते हैं। कुछ आसान आदतें अपनाकर इंजन की उम्र बढ़ाई जा सकती है। इससे न केवल मरम्मत का खर्च कम होता है, बल्कि कार की कार्यक्षमता भी लंबे समय तक बनी रहती है।

#1 समय पर इंजन ऑयल और सर्विस कराएं इंजन को अच्छी स्थिति में रखने के लिए समय पर इंजन ऑयल बदलना बेहद जरूरी है। पुराना या खराब ऑयल इंजन के हिस्सों में घर्षण बढ़ा सकता है, जिससे नुकसान होने का खतरा रहता है। इसके साथ ही, नियमित सर्विस करवाने से छोटी समस्याओं का समय रहते पता चल जाता है। एयर फिल्टर, कूलेंट और अन्य जरूरी हिस्सों की जांच भी होती रहती है। यह आदत इंजन की कार्यक्षमता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

#2 कार को सही तरीके से चलाना भी जरूरी इंजन की उम्र बढ़ाने के लिए ड्राइविंग का तरीका भी अहम माना जाता है। कार स्टार्ट करते ही तेज रफ्तार पकड़ने से बचना चाहिए और इंजन को थोड़ा समय देना चाहिए। बार-बार अचानक तेज एक्सेलरेशन और जोरदार ब्रेक लगाने से इंजन पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। लंबे समय तक बहुत ऊंची रफ्तार पर वाहन चलाना भी नुकसान पहुंचा सकता है। शांत और संतुलित ड्राइविंग इंजन को बेहतर स्थिति में बनाए रखने में मदद करती है।

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