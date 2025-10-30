नई कार में जरूर होने चाहिए ये सेफ्टी फीचर्स, जानिए इनके फायदे

बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए कार निर्माता अपनी गाड़ियों को कई सुरक्षा सुविधाओं से लैस कर रही हैं। अब यह एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) तक जा पहुंची है। ग्राहक भी अब लुक, रंग और आरामदाक सुविधाओं के साथ-साथ सेफ्टी फीचर्स को भी प्राथमिकता देते हैं। अगर, आप भी नई कार खरीदने का विचार बना रहे हैं तो हम आपको 10 ऐसे सेफ्टी फीचर के बारे में बता रहे हैं, जो आपकी गाड़ी में जरूर होने चाहिए।

नियंत्रण गाड़ी को नियंत्रित करते हैं ये फीचर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC): यह गाड़ी के पकड़ खो देने की पहचान कर उसे नियंत्रित करने का प्रयास करता है, जिससे कार फिसलने से बच जाती है। ABS, EBD और BA: एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) अचानक से ब्रेक लगाने पर पहिये को लॉक होने से रोकता है। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD) प्रत्येक पहिये में समान ब्रेक लगाता है। ब्रेक असिस्ट (BA) आपात स्थिति में चालक के गाड़ी रोकने में असफल होने पर पर्याप्त बल के साथ ब्रेक लगाता है।

बचाव नुकसान से बचाती हैं ये सुविधाएं रियर पार्किंग सेंसर: यह पिछले बंपर पर लगा होता है और गाड़ी पार्क करते समय पीछे की तरफ किसी वाहन या वस्तु का संकेत देकर टकराव को रोकता है। रियर सीट बेल्ट वार्निंग लाइट: अक्सर पीछे वाले यात्री सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। ऐसे में यह फीचर बेल्ट नहीं लगाने पर चालक को अलर्ट कर देता है। चाइल्ड सेफ्टी लॉक: यह बच्चों को गलती से पीछे दरवाजे खोलने से रोकता है। इससे हादसे की संभावना को रोका जा सकता है।