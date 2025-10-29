2025 डुकाटी पैनिगेल V2 और V2 S भारत में लॉन्च, जानिए फीचर्स और कीमत
क्या है खबर?
डुकाटी ने भारत में 2025 पैनिगेल V2 और V2 S स्पोर्ट्स बाइक को लॉन्च कर दिया हैं। नई डुकाटी पैनिगेल V2 में नया 890cc V2 इंजन के साथ कॉस्मेटिक और फीचर दोनों में बदलाव किया है। डुकाटी ने साइड फेयरिंग में नए एयर डक्ट भी जोड़े हैं, जो ठंडी हवा को राइडर के पैरों तक पहुंचाकर गर्मी को कम करते हैं। सीट और टैंक डिजाइन में बेहतर एर्गोनॉमिक्स के साथ-साथ ट्वीक्ड फुटपेग पोजिशनिंग से राइडिंग ट्रायंगल को फायदा मिलता है।
लुक
ऐसा है बाइक का लुक
2025 डुकाटी पैनिगेल V2 में विशिष्ट ट्विन LED हेडलैंप सेटअप को बरकरार रखा है, जो अपडेट के साथ और भी ज्यादा शार्प हो गया है। इसका सिल्हूट पहले की तरह ही आक्रामक है, जिसकी पहचान इसकी स्मूथ लाइंस से होती है, जो एक तराशे हुए फ्यूल टैंक और ऊपर की ओर उठे हुए टेल सेक्शन तक जाती हैं। लेटेस्ट बाइक में पीछे की तरफ नई LED टेललाइट्स हैं, जिनके नीचे एक आकर्षक 2-1-2 अंडरसीट एग्जॉस्ट लगा है।
पावरट्रेन
कैसा है बाइक का पावरट्रेन?
बाइक में नया 890cc, 90-डिग्री V-ट्विन इंजन लगा है, जो 120hp की पावर और 93.3Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है। पैनिगेल V2 S का वजन बिना ईंधन के 175 किलोग्राम है, जबकि V2 का 179 किलोग्राम है। मानक V2 में कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल, इंजन ब्रेक कंट्रोल और द्वि-दिशात्मक क्विकशिफ्टर शामिल हैं, जबकि V2 S में लॉन्च कंट्रोल और पिट लिमिटर उपलब्ध हैं। पैनिगेल V2 की कीमत 19.11 लाख और V2 S की 21.09 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।