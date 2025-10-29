2025 डुकाटी पैनिगेल V2 को कुछ बदलावों के साथ पेश किया गया है (तस्वीर: डुकाटी)

2025 डुकाटी पैनिगेल V2 और V2 S भारत में लॉन्च, जानिए फीचर्स और कीमत

क्या है खबर?

डुकाटी ने भारत में 2025 पैनिगेल V2 और V2 S स्पोर्ट्स बाइक को लॉन्च कर दिया हैं। नई डुकाटी पैनिगेल V2 में नया 890cc V2 इंजन के साथ कॉस्मेटिक और फीचर दोनों में बदलाव किया है। डुकाटी ने साइड फेयरिंग में नए एयर डक्ट भी जोड़े हैं, जो ठंडी हवा को राइडर के पैरों तक पहुंचाकर गर्मी को कम करते हैं। सीट और टैंक डिजाइन में बेहतर एर्गोनॉमिक्स के साथ-साथ ट्वीक्ड फुटपेग पोजिशनिंग से राइडिंग ट्रायंगल को फायदा मिलता है।