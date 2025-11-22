मोटोवर्स 2025 में रॉयल एनफील्ड की इन बाइक्स ने दी दस्तक, जानिए इनकी खासियत 

दिग्गज दोपहिया वाहन निर्माता रॉयल एनफील्ड की ओर से गोवा में चल रहे 3 दिवसीय मोटोवर्स 2025 कार्यक्रम में पेश किए मॉडल्स ने हलचल मचा दी है। इस मौके पर नई बुलेट से लेकर इलेक्ट्रिक बाइक से पर्दा उठाने के साथ क्रूजर मोटरसाइकिल का स्पेशल एडिशन लॉन्च किया गया। इसके अलावा प्रतिभागियों के लिए ट्रैक रेसिंग, मनोरंजन कार्यक्रम के साथ-साथ कई गतिविधियां आयोजित की गईं। आइये जानते हैं मोटवर्स में पेश किए गए प्रमुख मॉडल्स काैन-कौनसे हैं।

#1 मीटियोर 350 सनडाउनर ऑरेंज एडिशन मोटोवर्स में रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 का सनडाउनर ऑरेंज एडिशन लॉन्च किया गया। इसमें ट्यूबलेस स्पोक रिम्स और एक फैक्ट्री फिटेड टूरिंग किट शामिल की है। इसमें ऑरेंज के साथ बेज कलर, तेज हवा के झोंकों से बचाने के लिए लंबी और पारदर्शी विंडस्क्रीन, आराम के लिए एडजस्टेबल लीवर, एक डीलक्स टूरिंग सीट, पीछे बैकरेस्ट मिलता है। इसके अलावा ब्लूटूथ और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन के लिए ट्रिपर स्क्रीन, टाइप-C USB पोर्ट भी है। इसकी कीमत 2.19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

#2 रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 बाइक निर्माता ने आयोजन के दौरान अपनी नई बुलेट 650 से पर्दा उठा दिया है, वैश्विक रेट्रो मिडलवेट सेगमेंट में तहलका मचाने के लिए तैयार है। इसमें टाइगर आई पायलट लैंप, सिंगल-पीस सीट, चौकोर रियर फेंडर, हाथ से पेंट की गई पिनस्ट्राइप्स, क्रोम एक्सेंट, क्लासिक गोल लाइटिंग और 3D पंखों वाला रॉयल ​​एनफील्ड टैंक बैज है। इसमें 648cc पैरेलल-ट्विन, ऑयल-कूल्ड इंजन (46.5bhp/52.3Nm) के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स, स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच, ड्यूल-एग्जाॅस्ट और डिस्क ब्रेक के साथ ड्यूल-चैनल ABS भी मिलता है।