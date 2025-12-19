ऑटोमैटिक कार चलाते समय ये आदतें पहुंचा सकती हैं नुकसान 

आजकल ऑटोमैटिक कारों का चलन तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि इन्हें चलाना आसान माना जाता है। हालांकि, कई ड्राइवर कुछ गलत आदतों के कारण कार और गियरबॉक्स को नुकसान पहुंचा देते हैं। ये आदतें शुरुआत में छोटी लगती हैं, लेकिन लंबे समय में मरम्मत का खर्च बढ़ा सकती हैं। ऐसे में ऑटोमैटिक कार चलाते समय सही तरीके और सावधानियों को समझना बहुत जरूरी है, ताकि कार सुरक्षित रहे और परफॉर्मेंस भी बनी रहे।

#1 लेफ्ट फुट से ब्रेक लगाने की गलती ऑटोमैटिक कार में लेफ्ट फुट से ब्रेक दबाना एक आम गलत आदत है। इससे अचानक ब्रेक लगते हैं और गियर सिस्टम पर दबाव बढ़ता है। ड्राइवर को हमेशा सिर्फ राइट फुट से एक्सीलेरेटर और ब्रेक इस्तेमाल करना चाहिए। इससे कार का बैलेंस बना रहता है और ट्रांसमिशन सुरक्षित रहता है। लगातार गलत तरीके से ब्रेक लगाने पर फ्यूल एफिशिएंसी भी घट सकती है और ड्राइविंग असहज हो जाती है और जोखिम भी बढ़ता है।

#2 गियर बदलने की गलत आदत कई लोग रेड लाइट या ट्रैफिक में कार को न्यूट्रल में डाल देते हैं, जो सही नहीं है। ऑटोमैटिक कार में लंबे समय तक डी मोड में ब्रेक दबाकर रुकना बेहतर होता है। बार-बार गियर बदलने से ट्रांसमिशन पर असर पड़ता है। इसके अलावा, ढलान पर कार रोकते समय सिर्फ गियर पर भरोसा करना भी नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए हैंडब्रेक का इस्तेमाल जरूरी होता है। हर ड्राइवर को यह आदत अपनानी चाहिए।

