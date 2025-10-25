हुंडई वेन्यू के पावरट्रेन और ट्रांसमिशन विकल्पों का खुलासा, जानिए किस वेरिएंट में क्या मिलेगा
क्या है खबर?
हुंडई मोटर कंपनी अगले महीने 4 नवंबर को अपनी 2026 वेन्यू को लॉन्च करने जा रही है। इससे पहले गाड़ी के बारे में पूरी जानकारी सामने आ गई है। नई हुंडई वेन्यू को एक्सटीरियर में मिस्टिक सैफायर, हेजल ब्लू, ड्रैगन रेड, एटलस व्हाइट, टाइटन ग्रे, एबिस ब्लैक के साथ एटलस व्हाइट और हेजल ब्लू के साथ एबिस ब्लैक रूफ विकल्पों में पेश किया जाएगा। अंदर की तरफ केबिन नए डार्क नेवी और डव ग्रे कलर कॉम्बिनेशन में तैयार किया है।
लुक
गाड़ी के लुक में होगा बदलाव
नई हुंडई वेन्यू में बाहर डार्क क्रोम ग्रिल, आगे-पीछे हॉरिजॉन्टल LED लाइट बार, क्वाड-बीम LED हेडलैंप और आकर्षक व्हील आर्च हैं। इन-ग्लास वेन्यू लोगो, तराशे हुए साइड पैनल और ब्रिज-स्टाइल रूफ रेल्स इसकी SUV की पहचान को और निखारते हैं। केबिन को H-थीम लेआउट, ड्यूल-टोन डार्क नेवी और डव ग्रे अपहोल्स्ट्री और टेराजो-टेक्सचर्ड डैशबोर्ड के साथ पूरी तरह से नया रूप दिया है। इसे स्कूप्ड सीटबैक और चौड़े दरवाजों के साथ इस्तेमाल में आसानी के लिए डिजाइन किया है।
पावरट्रेन
वेरिएंट्स के हिसाब से पावरट्रेन और ट्रांसमिशन के विकल्प
रिपोर्ट के अनुसार, HX 2, HX 4, HX 5, HX 6 और HX 6T वेरिएंट में 1.2-लीटर, MPI के साथ 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन होगा। HX 2 में 1.0-लीटर टर्बो GDI में मैनुअल, HX 6 और HX 10 में 7-स्पीड DCT मिलेगा, जबकि HX 5 और HX 8 में MT/DCT होंगे। इसके बाद U2 1.5-लीटर CRDi डीजल इंजन के HX 2, HX 5 के साथ MT, HX 7 के साथ MT/AT और HX 10 में AT की सुविधा होगी।