हुंडई वेन्यू को अगले महीने लॉन्च किया जाएगा (तस्वीर: एक्स/@HyundaiIndia)

हुंडई वेन्यू के पावरट्रेन और ट्रांसमिशन विकल्पों का खुलासा, जानिए किस वेरिएंट में क्या मिलेगा

क्या है खबर?

हुंडई मोटर कंपनी अगले महीने 4 नवंबर को अपनी 2026 वेन्यू को लॉन्च करने जा रही है। इससे पहले गाड़ी के बारे में पूरी जानकारी सामने आ गई है। नई हुंडई वेन्यू को एक्सटीरियर में मिस्टिक सैफायर, हेजल ब्लू, ड्रैगन रेड, एटलस व्हाइट, टाइटन ग्रे, एबिस ब्लैक के साथ एटलस व्हाइट और हेजल ब्लू के साथ एबिस ब्लैक रूफ विकल्पों में पेश किया जाएगा। अंदर की तरफ केबिन नए डार्क नेवी और डव ग्रे कलर कॉम्बिनेशन में तैयार किया है।