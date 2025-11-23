तेज चार्जिंग स्पीड के साथ आती हैं ये 5 SUV, जानिए कितना समय लेंगी 

देश में इलेक्ट्रिक कारों की मांग में इजाफा हो रहा है। पेट्रोल-डीजल कारों की तरह इलेक्ट्रिक पावरट्रेन में भी मिडसाइज SUVs ग्राहकों की पहली पसंद हैं। इसके बावजूद रेंज खरीदारों के बीच चिंता का विषय बनी हुई है, जिसे कार निर्माता फास्ट चार्जिंग के जरिए कुछ हद तक कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी इलेक्ट्रिक SUV खरीदने का विचार कर रहे हैं तो हम सबसे तेज चार्ज होने वाली 5 SUVs के बारे में बता रहे हैं।

#1 हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक की कीमत: 18.02 लाख रुपये दक्षिण कोरियाई हुंडई मोटर कंपनी की क्रेटा इलेक्ट्रिक 2 बैटरी विकल्पों- 42kWh और 51.4kWh में आती है, जो क्रमश: 420 किलोमीटर और 510 किलोमीटर की रेंज देती हैं। यह 7.9 सेकेंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। इसे 11kW AC होम चार्जर से इसकी बैटरी 4 घंटे में 10-80 फीसदी तक चार्ज किया जा सकता है, जबकि DC फास्ट चार्जर से 58 मिनट लेती है। इस इलेक्ट्रिक कार की कीमत 18.02-23.67 लाख रुपये के बीच है।

#2 टाटा कर्व EV की कीमत: 17.49 लाख रुपये टाटा कर्व EV को 45kWh और 55kWh 2 बैटरी विकल्पों में पेश किया गया, जो क्रमश: 430 और 502 किलोमीटर की रेंज देने में सक्षम हैं। यह 8.6 सेकेंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। 7.2kW AC चार्जर से इसकी 45kWh बैटरी को 6.5 घंटे में और बड़ी बैटरी को 7.9 घंटे में 10-100 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है, जबकि DC फास्ट चार्जर से 40 मिनट लेती है और कीमत 17.49-21.99 लाख रुपये के बीच है।

#3 MG विंडसर EV की कीमत: 14 लाख रुपये MG मोटर्स की लोकप्रिय विंडसर EV को 38kWh और 52.9kWh बैटरी पैक के साथ पेश किया गया है, जो क्रमश: 332 और 449 किलोमीटर की रेंज प्रदान करती हैं। इस इलेक्ट्रिक कार को 7.4kW AC चार्जर से 10-100 प्रतिशत चार्ज होने में 7 घंटे (38kWh बैटरी) और 9.5 घंटे (52.9kWh बैटरी) लगते हैं। 38kWh चार्जर 13.5 घंटे का समय लेता है, जबकि DC फास्ट चार्जर 45-50 मिनट का समय लेती है। इसकी कीमत 14-18.39 लाख रुपये के बीच है।

#4 MG ZS EV की कीमत: 17.99 लाख रुपये इस सूची में यह MG की दूसरी गाड़ी है, जो केवल 50.3kWh बैटरी के साथ आती है, जो सिंगल चार्ज में 461 किलोमीटर की रेंज प्रदान करती है। इसे 7.4kW AC चार्जर की मदद से 8.5-9 घंटों में 0-100 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है। दूसरी तरफ DC फास्ट चार्जर की मदद से इसे 60 मिनट में फुल चार्ज किया जा सकता है। इस इलेक्ट्रिक SUV की कीमत 17.99 लाख से शुरू होकर 20.50 लाख रुपये तक जाती है।