शानदार माइलेज के साथ आती हैं ये 5 डीजल-मैनुअल कारें, जानिए इनकी कीमत 

बढ़ते प्रदूषण और कठोर उत्सर्जन मापदंड़ों के बावजूद अपनी शक्ति और माइलेज के कारण भारत में डीजल कारों का बोलबाला अभी भी कायम है। डीजल की कम कीमतों अधिक ईंधन दक्षता के कारण भी खरीदार इनमें बेहतर विकल्प ढूंढने का प्रयास करते हैं। टाटा मोटर्स से लेकर महिंद्रा एंड महिंद्रा, हुंडई और किआ मोटर्स जैसी कार निर्माता डीजल के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन का विकल्प देती हैं। आइये जानते हैं बेहतर माइलेज प्रदान करने वाले 5 डीजल मॉडल कौनसे हैं।

#1 टाटा नेक्सन की कीमत: 10 लाख रुपये टाटा मोटर्स डीजल कारों में दबदबा रखने वाली कंपनी है और इसकी नेक्सन वर्तमान में देश की सबसे कुशल डीजल SUV है। गाड़ी 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर डीजल इंजन से संचालित है, जो 116PS की पावर और 260Nm का टॉर्क पैदा करता है। इसे 6-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स से जोड़ा गया है। यह 23.30 किमी/लीटर का माइलेज प्रदान करता है। टाटा नेक्सन सिंगल-पैन या पैनोरमिक सनरूफ के साथ ड्यूल-टोन रंग विकल्पों में आती है। इसकी कीमत 10-14.90 लाख रुपये के बीच है।

#2 हुंडई वेन्यू की कीमत: 10.80 लाख रुपये दक्षिण कोरियाई हुंडई मोटर कंपनी की वेन्यू भी सबसे किफायती डीजल SUV है, जो एक लीटर डीजल में 22.70 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है। यह 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर डीजल इंजन से लैस है, जो 116PS और 250Nm का आउटपुट जनरेट करता है। डीजल कार ट्रांसमिशन के लिए केवल 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती है। वेन्यू डीजल वेरिएंट की कीमत 10.80 लाख से शुरू होकर 13.53 लाख रुपये तक जाती है।

#3 किआ सोनेट की कीमत: 10 लाख रुपये इस सूची में किआ मोटर्स की सोनेट भी आपके लिए सबसे किफायती डीजल गाड़ी का विकल्प बन सकता है। यह 22.30 किमी/लीटर का शानदार माइलेज देने का दावा करता है। किआ सोनेट 1.5 लीटर डीजल इंजन से लैस है, जिसका आउटपुट वेन्यू के बराबर ही है। यह वजन में हुंडई वेन्यू से लगभग 200 किलोग्राम भारी है। इस कारण ईंधन दक्षता के मामले में वेन्यू से पीछे है। सोनेट डीजल-मैनुअल की कीमतें 10 लाख से 12.56 लाख रुपये बीच है।

#4 हुंडई क्रेटा की कीमत: 12.68 लाख रुपये हुंडई की क्रेटा पेट्रोल के साथ डीजल पावरट्रेन में उपलब्ध होने के कारण 2015 में लॉन्च होने से लेकर अब तक भारतीय बाजार में लोकप्रिय बनी हुई है। यह पैनोरमिक सनरूफ, 70 से अधिक कनेक्टिविटी फीचर्स, इन-बिल्ट नेविगेशन, मल्टी-लैंग्वेज सपोर्ट और बोस साउंड सिस्टम से लैस है। इसमें 1.5-लीटर U2 CRDi डीजल लगा है, जो ट्रांसमिशन के लिए 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आती है। इसका इंजन 21.80 किमी/लीटर का माइलेज देता है। इसकी कीमत 12.68-19.34 लाख रुपये के बीच है।