एयर प्यूरीफायर के साथ आती हैं ये 5 गाड़ियां, कीमत भी किफायती 

दिवाली के बाद दिल्ली समेत कई राज्यों में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ चुका है कि सांस लेना मुश्किल हो चुका है। सर्दियों में यह समस्या बढ़ती जाएगी। प्रदूषण कार चलाने वालों के लिए भी घातक होता है। भले ही सभी दरवाजे-खिड़कियां बंद रहते हैं, लेकिन फिर भी प्रदूषित हवा केबिन में पहुंच ही जाती है। इससे बचने के लिए गाड़ी में एयर प्यूरीफायर होना चाहिए। आइये जानते हैं एयर प्यूरीफायर से लैस 5 किफायती गाड़ियां कौनसी हैं।

#1 हुंडई वेन्यू की कीमत: 12.21 लाख रुपये दक्षिण कोरियाई हुंडई मोटर कंपनी की वेन्यू किफायती एयर प्यूरीफायर से लैस गाड़ी है, जिसमें यह सुविधा SX (O) और उससे ऊपर के वेरिएंट में मिलती है। इसकी कीमत 12.21 लाख रुपये से शुरू होती है। इसके SX (O) वेरिएंट में ADAS की सुविधा भी मिलती है। इस साल की शुरुआत में इसके कुछ वेरिएंट में रियर कैमरा और वायरलेस चार्जर, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ स्मार्ट चाबी की सुविधा जोड़ी गई थी। जल्द ही नई हुंडई वेन्यू लॉन्च होगी।

#2 किआ सोनेट की कीमत: 10.80 लाख रुपये किआ सोनेट HEPA फिल्टर के साथ एयर प्यूरीफायर से लैस गाड़ी है। इसमें यह सुविधा HTX प्लस और उससे ऊपर वाले वेरिएंट्स में मिलती है। यह गाड़ी सन रूफ, रियर विंडो वाइपर वॉशर और डिफॉगर के साथ-साथ पावर विंडोज, प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स जैसे फीचर से लैस है। इसमें वॉइस कंट्रोल फीचर और टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम लगाया गया है। यह HTX और उससे ऊपर के वेरिएंट में एयर प्यूरीफायर देती है, जिसकी कीमत 10.80 लाख रुपये से शुरू होती है।

#3 टाटा नेक्सन की कीमत: 7.32 लाख रुपये टाटा मोटर्स की नेक्सन में डस्ट सेंसर के साथ यह सुविधा देती है। इसमें 7.0-इंच टचस्क्रीन, चारों पावर विंडो, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल विंग मिरर, LED हेडलैंप और टेल लैंप और 6 एयरबैग जैसे फीचर्स शामिल हैं। टाटा नेक्सन 7 रंग विकल्पों- डेटोना ग्रे, प्योर ग्रे, प्रिस्टिन व्हाइट, क्रिएटिव ब्लू, कार्बन ब्लैक, रॉयल ब्लू और ग्रासलैंड बेज में उपलब्ध है। इस गाड़ी की कीमत 7.32 लाख से शुरू होकर 14.05 लाख रुपये तक जाती है।

#4 निसान मैग्नाइट की कीमत: 5.61 लाख रुपये निसान मैग्नाइट भी सबसे किफायती SUVs में से एक है, जिसमें एयर प्यूरीफायर का विकल्प मिलता है। इसका एयर प्यूरीफायर टेक पैक के साथ टॉप-एंड XV प्रीमियम वेरिएंट में उपलब्ध है। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आप कम बजट में यह फीचर पा सकते हैं, हालांकि यह फीचर स्टैंडर्ड में नहीं आता, बल्कि एक्सेसरी पैक के साथ ऐड करना होता है। इस पैक में कई अन्य फीचर्स भी शामिल होते हैं। इसकी कीमत 5.61-9.93 लाख रुपये के बीच है।