पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से घट सकती है ICE कारों की मांग, टाटा ने जताई आशंका ऑटो May 29, 2026

पिछले 10 दिनों में ही पश्चिमी एशिया में बढते तनाव के चलते भारत में ईंधन के दाम 4 बार बढ गए हैं। अब पेट्रोल और डीजल दोनों 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर बिक रहे हैं।

टाटा मोटर्स के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) शैलेश चंद्र का कहना है कि ईंधन की कीमतों में इस उछाल का बडा असर पडेगा। इससे गाडियों के ट्रांसपोर्ट का खर्चा और महंगाई दोनों बढ सकती हैं, जिससे लोग नई कार खरीदने से पहले कई बार सोचेंगे।

उनके मुताबिक, इसका सीधा असर ग्राहकों के भरोसे पर पडेगा और ICE कारों की बिक्री घट सकती है, क्योंकि कार खरीदना एक बडी पूंजीगत खरीद मानी जाती है।