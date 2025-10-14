नई मिनी कन्वर्टिबल को भारत में जल्द लॉन्च किया जा सकता है (तस्वीर: एक्स/@responsejp)

नई मिनी कंवर्टिबल त्योहारी सीजन में होगी लॉन्च, जानिए क्या मिलेंगी खासियत

क्या है खबर?

BMW समूह की कार निर्माता मिनी की लोकप्रिय कंवर्टिबल 2023 के बाद इसी त्योहारी सीजन में वापसी के लिए तैयार है। इसमें एक इलेक्ट्रिक कैनवस रूफ है, जो 30 किमी/घंटा की रफ्तार पर भी सिर्फ 18 सेकेंड में खुल या बंद हो जाती है। यह सुविधा और सहजता का एक स्तर जोड़ता है, जिससे ड्राइवर पल भर में खुली हवा में गाड़ी चलाने का आनंद ले सकते हैं। उम्मीद है कि इसे कूपर S ट्रिम में ही पेश किया जाएगा।