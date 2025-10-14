नई मिनी कंवर्टिबल त्योहारी सीजन में होगी लॉन्च, जानिए क्या मिलेंगी खासियत
क्या है खबर?
BMW समूह की कार निर्माता मिनी की लोकप्रिय कंवर्टिबल 2023 के बाद इसी त्योहारी सीजन में वापसी के लिए तैयार है। इसमें एक इलेक्ट्रिक कैनवस रूफ है, जो 30 किमी/घंटा की रफ्तार पर भी सिर्फ 18 सेकेंड में खुल या बंद हो जाती है। यह सुविधा और सहजता का एक स्तर जोड़ता है, जिससे ड्राइवर पल भर में खुली हवा में गाड़ी चलाने का आनंद ले सकते हैं। उम्मीद है कि इसे कूपर S ट्रिम में ही पेश किया जाएगा।
फीचर
इन सुविधाओं से लैस होगी कंवर्टिबल
डिजाइन की बात करें तो मिनी कंवर्टिबल में क्लैमशेल बोनट, गोलाकार हेडलैंप, प्रतिष्ठित ग्रिल और कॉम्पैक्ट आकार है। ड्रॉप टॉप का आकर्षण लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। लेटेस्ट कार के केबिन में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को सेंटर में शिफ्ट कर दिया है, जिससे डैशबोर्ड को साफ-सुथरा नजर आता है। सारी जानकारी 9.4-इंच के OLED सेंटर टचस्क्रीन पर मिलती है। यह एंड्रॉयड-आधारित स्क्रीन केबिन का मुख्य आकर्षण है। मिनी ने डैशबोर्ड, डोर कार्ड और सीटों पर टिकाऊ सामग्रियों का उपयोग किया है।
पावरट्रेन
शक्तिशाली होगा कार का पावरट्रेन
आगामी मिनी कंवर्टिबल में एक दमदार 2.0-लीटर, 4-सिलेंडर, टर्बोचार्ज्ड इंजन होगा, जो 204hp की पावर और 300Nm का टॉर्क पैदा करेगा। ट्रांसमिशन के लिए 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। मिनी का दावा है कि यह 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार 6.9 सेकेंड में पकड़ लेती है, जो हार्डटॉप वर्जन के 6.6 सेकेंड से थोड़ा ज्यादा है। यह मामूली अंतर कंवर्टिबल के भारी चेसिस के कारण है। इसकी कीमत 50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आस-पास रहने की संभावना है।