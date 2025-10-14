दिवाली पर कैसे सुरक्षित रखें अपनी कार? ये तरीके करेंगे खतरा कम 

दिवाली का त्योहार खुशियां लेकर आता है। इस मौके पर अगर अपने नई कार खरीदी हो तो मजा दोगुना हो जाता है। इस दौरान कुछ गलती आपके त्योहार का मजा किरकिरा कर सकती हैं। दरअसल, इस दौरान पटाखे चलाने और आतिशबाजी करने की परंपरा रहती है। पटाखों की चिंगारी से गाड़ी में आग लगने का खतरा बना रहता है। ऐसी घटना से बचना काफी चुनौतीपूर्ण होता है। आइये जानते हैं दिवाली पर कार को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं।

कवर कवर से ढकना सही या गलत? बॉडी कवर से बचें: दिवाली के मौके पर कार को कवर से ढ़कना सुरक्षित नहीं होता है। इसकी मुख्य वजह यह है कि कवर कपड़े या प्लास्टिक जैसी सामग्री से बने होते हैं। ये पटाखों की मामूली चिंगारी से आग पकड़ सकते हैं। ढकी हुई जगह पर पार्किंग: इस दौरान कार को खुले में पार्क करना आग जनित हासदे को न्यौता देने जैसा है। ढकी हुई जगह पर पार्क कर आप इस खतरे की संभावना कम कर सकते हैं।

सावधानी ड्राइविंग करते समय रखें यह सावधानी खिड़की और सनरूफ रखें बंद: इस दौरान ड्राइविंग करते समय खिड़कियों और सनरूफ खुली रखना भारी भूल साबित हो सकता है, क्योंकि कहीं से भी पटाखे की चिंगारी केबिन को आग का गोला बना सकती है। ऐसे में इन्हें बंद रखकर ही गाड़ी चलाएं और पार्क करते समय भी इस बात का ध्यान रखें। पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र: किसी तरह के हादसे से बचने के लिए गाड़ी में एक पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र रखना बेहद जरूरी है।