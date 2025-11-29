नई किआ सेल्टोस से 10 दिसंबर को उठेगा पर्दा, जानिए क्या कुछ मिलेगा बदलाव
क्या है खबर?
दक्षिण कोरियाई कार निर्माता किआ मोटर्स अपनी नई जनरेशन की सेल्टोस से भारत में 10 दिसंबर को पर्दा उठाने की तैयारी कर रही है। ऑनलाइन लीक तस्वीरों से पता चला है कि आने वाली किआ सेल्टोस का फ्रंट ज्यादा चौकोर होगा और इसमें टाइट मेश पैटर्न वाली नई डिजाइन की ग्रिल होगी। इसके बगल में वर्टिकल LED हेडलैंप्स हैं, जो बंपर के कोनों की ओर फैली हुई C-आकार की डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRLs) तक जाती हैं।
लुक
लुक में क्या-क्या मिलेगा बदलाव?
नई किआ सेल्टोस में बोनट लाइंस काफी गहरी हो गई हैं और बंपर भी दिखने में काफी भारी नजर आता है। साइड में डिटेल्स में काफी बदलाव किए गए हैं। इसमें Y-प्रेरित पैटर्न वाले नए ड्यूल-टोन अलॉय व्हील, शार्प त्रिकोणीय रियर-साइड ग्लास सेक्शन और ज्यादा मस्कुलर व्हील आर्च हैं। पिछले हिस्से में मिरर्ड C-आकार के नए LED टेल लैंप दिए गए हैं, जो टेलगेट पर एक पतली रोशनी वाली पट्टी से जुड़े हैं। बंपर और टेलगेट पैनल नए हैं।
इंटीरियर
ऐसा होगा नई सेल्टोस का इंटीरियर
केबिन में डैशबोर्ड के सपाट और फैले हुए लेआउट में बदलाव की संभावना है। इसके सेंटर में एक बड़ा इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है, जो एक डिजिटल क्लस्टर के बगल में स्थित है और दोनों एक ही ग्लास पैनल में स्थित हैं। अन्य फीचर मौजूदा मॉडल जैसे होंगे, जबकि ADAS में कुछ सुविधाओं का विस्तार होगा। इसमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन के विकल्प होंगे। कीमत मौजूदा शुरुआती 10.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से अधिक होगी।