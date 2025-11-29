नई किआ सेल्टोस को नए लुक में पेश किया जाएगा (तस्वीर: किआ मोटर्स)

नई किआ सेल्टोस से 10 दिसंबर को उठेगा पर्दा, जानिए क्या कुछ मिलेगा बदलाव

क्या है खबर?

दक्षिण कोरियाई कार निर्माता किआ मोटर्स अपनी नई जनरेशन की सेल्टोस से भारत में 10 दिसंबर को पर्दा उठाने की तैयारी कर रही है। ऑनलाइन लीक तस्वीरों से पता चला है कि आने वाली किआ सेल्टोस का फ्रंट ज्यादा चौकोर होगा और इसमें टाइट मेश पैटर्न वाली नई डिजाइन की ग्रिल होगी। इसके बगल में वर्टिकल LED हेडलैंप्स हैं, जो बंपर के कोनों की ओर फैली हुई C-आकार की डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRLs) तक जाती हैं।