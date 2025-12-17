टेस्ला ने गुरूग्राम में खोला अपना पहला चार्जिंग स्टेशन, जानिए क्या मिलेगी सुविधा 

कीमत

कितनी है चार्जिंग की कीमत?

कंपनी के अनुसार, टेस्ला सुपरचार्जर की मदद से मॉडल Y को मात्र 15 मिनट में 275 किलोमीटर तक की रेंज देने के लिए चार्ज किया जा सकता है। टेस्ला ने बताया कि यह गुरूग्राम से जयपुर तक की यात्रा के लिए पर्याप्त है। उसने आगे कहा कि उसका 'प्लग-इन, चार्ज एंड गो' सिस्टम 99.95 फीसदी अपटाइम के साथ निर्बाध चार्जिंग अनुभव प्रदान करता है। सुपरचार्जिंग की दर लगभग 24 रुपये/kWh है, जबकि डेस्टिनेशन चार्जिंग की दर 14 रुपये/kWh है।