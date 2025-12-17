टेस्ला ने गुरूग्राम में खोला अपना पहला चार्जिंग स्टेशन, जानिए क्या मिलेगी सुविधा
क्या है खबर?
टेस्ला ने गुरूग्राम में अपने पहले चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। यह शहर में हाल ही में लॉन्च किए गए शोरूम के बाद भारत में इसके विस्तार का एक और कदम है। यह नया चार्जिंग स्टेशन DLF होराइजन सेंटर में स्थित है। इसमें चार V4 सुपरचार्जर हैं, जो 250 किलोवाट तक की अधिकतम चार्जिंग गति प्रदान करते हैं। साथ ही 3 डेस्टिनेशन चार्जर भी हैं, जो 11 किलोवाट की चार्जिंग गति प्रदान करते हैं।
कीमत
कितनी है चार्जिंग की कीमत?
कंपनी के अनुसार, टेस्ला सुपरचार्जर की मदद से मॉडल Y को मात्र 15 मिनट में 275 किलोमीटर तक की रेंज देने के लिए चार्ज किया जा सकता है। टेस्ला ने बताया कि यह गुरूग्राम से जयपुर तक की यात्रा के लिए पर्याप्त है। उसने आगे कहा कि उसका 'प्लग-इन, चार्ज एंड गो' सिस्टम 99.95 फीसदी अपटाइम के साथ निर्बाध चार्जिंग अनुभव प्रदान करता है। सुपरचार्जिंग की दर लगभग 24 रुपये/kWh है, जबकि डेस्टिनेशन चार्जिंग की दर 14 रुपये/kWh है।
ऐप
ऐप से मिलेगी स्टेशन की जानकारी
इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता ने बताया कि ग्राहक टेस्ला ऐप के माध्यम से पूरी चार्जिंग प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। ऐप के जरिए चार्जिंग लोकेशन तक नेविगेशन, वाहन की प्री-कंडीशनिंग, चार्जिंग स्टेशन की उपलब्धता की रियल-टाइम जांच, चार्जिंग प्रगति की निगरानी, चार्जिंग पूरी होने की सूचनाएं और डिजिटल भुगतान जैसी सुविधाएं एक ही इंटरफेस से उपलब्ध हैं। गुरूग्राम में नए चार्जिंग स्टेशन के चालू होने के साथ अब कंपनी के देशभर में 3 स्टेशन हो गए हैं।