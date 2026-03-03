टाटा सिएरा की डिलीवरी 15 जनवरी को शुरू हुई थी

टाटा सिएरा की डिलीवरी 6 सप्ताह में 10,000 के पार, बुकिंग में भी बनाया था रिकॉर्ड

क्या है खबर?

टाटा मोटर्स की नई सिएरा SUV की डिलीवरी ने 6 सप्ताह में 10,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। इस गाड़ी की आधिकारिक डिलीवरी 15 जनवरी से शुरू हुई थी। कार निर्माता ने 2 मार्च को सोशल मीडिया के माध्यम से इस उपलब्धि की पुष्टि की है। यह इस ब्रांड की वापसी के लिए मजबूत शुरुआती गति का संकेत देती है। इसे 24 घंटे में 70,000 से अधिक ऑर्डर मिले और कुल बुकिंग 1 लाख का आंकड़ा पार कर गई।