टाटा सिएरा की डिलीवरी 6 सप्ताह में 10,000 के पार, बुकिंग में भी बनाया था रिकॉर्ड
क्या है खबर?
टाटा मोटर्स की नई सिएरा SUV की डिलीवरी ने 6 सप्ताह में 10,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। इस गाड़ी की आधिकारिक डिलीवरी 15 जनवरी से शुरू हुई थी। कार निर्माता ने 2 मार्च को सोशल मीडिया के माध्यम से इस उपलब्धि की पुष्टि की है। यह इस ब्रांड की वापसी के लिए मजबूत शुरुआती गति का संकेत देती है। इसे 24 घंटे में 70,000 से अधिक ऑर्डर मिले और कुल बुकिंग 1 लाख का आंकड़ा पार कर गई।
प्राथमिकता
अब क्या है कंपनी की प्राथमिकता?
नई टाटा सिएरा को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया के बाद कंपनी उत्पादन पूरी रफ्तार से कर रही है। वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही के दौरान टाटा मोटर्स के प्रबंध निदेशक शैलेश चंद्र ने बताया था कि बुकिंग 6 अंकों में पहुंच चुकी है और बुकिंग रद्द होने से बचने के लिए समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करना उनकी अगली प्राथमिकता होगी। भारतीय ऑटो उद्योग के अन्य हिस्सों की तरह कंपनी भी आपूर्ति संबंधी चुनौतियों का सामना कर रही है।
उत्पादन
सिएरा के उत्पादन में होगी वृद्धि
सिएरा का निर्माण साणंद स्थित उसी कारखाने में हो रहा है, जहां टाटा के अन्य लोकप्रिय मॉडल्स में से एक टाटा नेक्सन का निर्माण होता है। आने वाले महीनों में टाटा का लक्ष्य इसका उत्पादन बढ़ाकर लगभग 15,000/महीना करना है। अगर, आपूर्ति संबंधी समस्याएं कम हो जाती हैं तो वार्षिक उत्पादन 1.5 लाख तक पहुंच सकता है। कंपनी का मुख्य ध्यान घरेलू मांग को पूरा करने पर है, लेकिन वह निर्यात के अवसरों का भी मूल्यांकन कर रही है।