टाटा नेक्सन जनवरी में बनी सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV, जानिए 10-शीर्ष मॉडल
क्या है खबर?
भारतीय कार बाजार ने 2026 की मजबूत शुरुआत की है। मारुति सुजुकी समेत कई कंपनियों ने अब तक की सर्वाधिक बिक्री दर्ज की है। टाटा नेक्सन (नेक्सन EV सहित) पिछले महीने सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV बनकर उभरी, जिसने 23,365 की बिक्री हासिल की। यह पिछले वर्ष की तुलना में 51.75 फीसदी वृद्धि है, जब 15,397 ग्राहकों ने खरीदा था। इसने सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में मारुति सुजुकी डिजायर को पछाड़ दिया है, जिसे 19,629 ग्राहक मिले हैं।
पंच
दूसरे पायदान पर भी टाटा कार का कब्जा
टाटा पंच दूसरे पायदान पर रही है, जिसने जनवरी में अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 19,257 की बिक्री दर्ज की, जो पिछले वर्ष में बिकीं 16,231 की तुलना में 18.64 फीसदी अधिक है। हुंडई क्रेटा (क्रेटा EV सहित) ने 17,921 यूनिट्स की बिक्री के साथ तीसरे स्थान पर कब्जा जमाया है। इसमें सालाना आधार पर 3.24 फीसदी की गिरावट आई, जिसे पिछले साल 18,522 ग्राहक मिले थे। मारुति ब्रेजा 17,486 बिक्री के साथ चौथे स्थान पर रही।
विक्टोरिस
विक्टोरिस ने शीर्ष-10 सूची में दी दस्तक
पिछले महीने सबसे ज्यादा बिकने वाली 10 SUVs में महिंद्रा स्कॉर्पियो रेंज 5वें पायदान पर रही है, जिसकी कुल बिक्री 15,542 रही है। मारुति सुजुकी विक्टोरिस ने 15,240 की बिक्री हासिल करते हुए पहली बार इस सूची में छठे स्थान पर अपना नाम दर्ज किया है। इसके अलावा मारुति फ्रोंक्स (13,353), हुंडई वेन्यू (12,413), महिंद्रा बोलेरो (11,841) और सोनेट (10,998) ने बिक्री सूची में क्रमश: 7वें, 8वें, 9वें और 10वें स्थान पर कब्जा जमाया है।