टाटा नेक्सन जनवरी में बनी सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV, जानिए 10-शीर्ष मॉडल

क्या है खबर?

भारतीय कार बाजार ने 2026 की मजबूत शुरुआत की है। मारुति सुजुकी समेत कई कंपनियों ने अब तक की सर्वाधिक बिक्री दर्ज की है। टाटा नेक्सन (नेक्सन EV सहित) पिछले महीने सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV बनकर उभरी, जिसने 23,365 की बिक्री हासिल की। यह पिछले वर्ष की तुलना में 51.75 फीसदी वृद्धि है, जब 15,397 ग्राहकों ने खरीदा था। इसने सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में मारुति सुजुकी डिजायर को पछाड़ दिया है, जिसे 19,629 ग्राहक मिले हैं।