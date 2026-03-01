टाटा मोटर्स ने पिछले महीने घरेलू बाजार में 62,000 से अधिक गाड़ियां बेची हैं

बिक्री के लिहाज से टाटा मोटर्स के लिए कैसा गुजरा फरवरी? जानिए इसकी सेल्स रिपोर्ट

क्या है खबर?

टाटा मोटर्स ने पिछले महीने के बिक्री आंकड़े जारी कर दिए हैं। सेल्स रिपोर्ट के अनुसार, उसने फरवरी में कुल 63,331 गाड़ियों की बिक्री दर्ज की है। यह फरवरी, 2025 में बेची 46,811 गाड़ियों की तुलना में सालाना आधार पर 35.29 फीसदी की वृद्धि है। घरेलू बाजार में बिक्री फरवरी, 2025 की 46,435 की तुलना में 34.23 फीसदी की वृद्धि के साथ 62,329 पर पहुंच गई। मासिक आधार पर जनवरी की 70,222 की तुलना में 11.37 फीसदी की गिरावट है।