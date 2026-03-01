बिक्री के लिहाज से टाटा मोटर्स के लिए कैसा गुजरा फरवरी? जानिए इसकी सेल्स रिपोर्ट
क्या है खबर?
टाटा मोटर्स ने पिछले महीने के बिक्री आंकड़े जारी कर दिए हैं। सेल्स रिपोर्ट के अनुसार, उसने फरवरी में कुल 63,331 गाड़ियों की बिक्री दर्ज की है। यह फरवरी, 2025 में बेची 46,811 गाड़ियों की तुलना में सालाना आधार पर 35.29 फीसदी की वृद्धि है। घरेलू बाजार में बिक्री फरवरी, 2025 की 46,435 की तुलना में 34.23 फीसदी की वृद्धि के साथ 62,329 पर पहुंच गई। मासिक आधार पर जनवरी की 70,222 की तुलना में 11.37 फीसदी की गिरावट है।
इलेक्ट्रिक कार
इलेक्ट्रिक वाहनों की कैसी रही बिक्री?
टाटा मोटर्स ने फरवरी में 1,002 यात्री वाहनों का निर्यात किया, जो पिछले साल के इसी महीने में निर्यात की गई 376 गाड़ियों की तुलना में 166.49 फीसदी अधिक है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में भी मजबूत गति जारी रही। कार निर्माता ने फरवरी में 8,385 इलेक्ट्रिक कारें बेची, जो पिछले वर्ष की 5,343 की तुलना में 56.93 फीसदी की वृद्धि है। इलेक्ट्रिक वाहन पोर्टफोलियो टाटा की समग्र यात्री वाहन वृद्धि में एक प्रमुख योगदानकर्ता बना हुआ है।
कमर्शियल व्हीकल
कमर्शियल व्हीकल बिक्री के कैसे रहे आंकड़े?
कंपनी के कमर्शियल व्हीकल डिवीजन ने भी मजबूत वृद्धि दर्ज की है। फरवरी में कुल कमर्शियल व्हीकल (CV) कुल बिक्री (घरेलू और निर्यात) 42,940 रही, जो फरवरी की 32,533 से 32 फीसदी अधिक है। घरेलू CV बिक्री फरवरी, 2025 के 30,797 की तुलना में 40,893 तक पहुंच गई, जो सालाना आधार पर 32.8 फीसदी की बढ़त दर्शाती है। CV का निर्यात पिछले साल फरवरी के 1,736 की तुलना में 17.9 फीसदी बढ़कर 2,047 हो गया है।