टाटा मोटर्स ने बिक्री में महिंद्रा और हुंडई को दी मात, त्योहारी सीजन का दिखा असर 

त्योहारी सीजन के दौरान टाटा नेक्सन ने लगभग 38,000 गाड़ियों की बिक्री की है, जो सालाना 73 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि दर्ज की है। दूसरी तरफ टाटा पंच ने 32,000 की अतिरिक्त बिक्री हासिल की है, जिससे कॉम्पैक्ट SUV क्षेत्र में टाटा की मजबूत पकड़ का पता चलता है। नेक्सन EV, टियागो EV और पंच EV जैसी इलेक्ट्रिक कारों की कुल खुदरा बिक्री 10,000 के पार पहुंच गई, जो पिछले त्योहारी सीजन की तुलना में 37 प्रतिशत से अधिक है।