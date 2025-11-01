टाटा मोटर्स ने बिक्री में महिंद्रा और हुंडई को दी मात, त्योहारी सीजन का दिखा असर
क्या है खबर?
टाटा मोटर्स ने लगातार दूसरे महीने भारत के यात्री वाहन (PV) खुदरा बाजार में अपनी दूसरी स्थिति मजबूत की है। सरकारी वाहन पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, कंपनी ने अक्टूबर में 73,879 यूनिट्स की खुदरा बिक्री की है, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा (67,444) और हुंडई मोटर कंपनी (65,048) से आगे है। भारतीय वाहन निर्माता अब केवल मारुति सुजुकी से पीछे है, जिसने पिछले महीने 2.39 लाख गाड़ियों की बिक्री दर्ज की है।
बढ़त
त्योहारी सीजन में कितनी मिली बढ़त?
फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के अनुसार, नवरात्रि की खुदरा बिक्री में सालाना लगभग 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई और टाटा मोटर्स को इसका स्पष्ट लाभ हुआ। नवरात्रि और दिवाली के बीच टाटा ने 1 लाख से ज्यादा वाहन बेचे, जो सालाना 33 प्रतिशत की वृद्धि है, जिसमें SUV की संख्या लगभग 70 प्रतिशत थी। इससे पहले सितंबर में टाटा ने 41,151 गाड़ियों की डिलीवरी की थी, जो महिंद्रा (37,659) और हुंडई मोटर कंपनी (35,812) से ज्यादा रही।
मॉडल
सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल
त्योहारी सीजन के दौरान टाटा नेक्सन ने लगभग 38,000 गाड़ियों की बिक्री की है, जो सालाना 73 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि दर्ज की है। दूसरी तरफ टाटा पंच ने 32,000 की अतिरिक्त बिक्री हासिल की है, जिससे कॉम्पैक्ट SUV क्षेत्र में टाटा की मजबूत पकड़ का पता चलता है। नेक्सन EV, टियागो EV और पंच EV जैसी इलेक्ट्रिक कारों की कुल खुदरा बिक्री 10,000 के पार पहुंच गई, जो पिछले त्योहारी सीजन की तुलना में 37 प्रतिशत से अधिक है।