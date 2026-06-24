टाटा मोटर्स का 2028 तक कमर्शियल व्हीकल बाजार में 40 फीसदी हिस्सेदारी का लक्ष्य
टाटा मोटर्स के निवेशक दिवस में अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं का ऐलान करने के बाद कंपनी के कमर्शियल व्हीकल (CV) शेयरों में करीब 5 फीसदी का उछाल आया। इसके साथ ही शेयर का दाम 419.50 रुपये पर पहुंच गया।
कंपनी ने 2028 तक भारत के कमर्शियल व्हीकल बाजार में 40 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य रखा है।
इसके साथ ही वाहन निर्माता लगातार 2 अंकों में मुनाफा कमाना और निवेश की गई पूंजी पर भी बेहतर रिटर्न चाहती है। इसका मतलब है कि कंपनी पूरे आत्मविश्वास के साथ बड़े लक्ष्यों को साधने की तैयारी में है।
दूसरी तिमाही में पूरी होगी इवेको की खरीद
कंपनी अपनी कमाई का 2 से 4 प्रतिशत हिस्सा कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में लगाती रहेगी। यह दिखाता है कि वह ग्रोथ को लेकर कितनी गंभीर है।
इसके अलावा, टाटा मोटर्स को उम्मीद है कि इवेको की खरीद दूसरी तिमाही तक पूरी हो जाएगी। इस सौदे के बाद यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल कंपनी बन सकती है।
बाजार विश्लेषक भी कंपनी के भविष्य को लेकर काफी सकारात्मक दिख रहे हैं। CLSA ने कंपनी के नए लॉन्च को देखते हुए 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग के साथ 527 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। HSBC ने भी खरीदने की सलाह देते हुए 490 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है।
उनका मानना है कि बाजार में अभी अच्छी मांग बनी हुई है, वहीं नोमुरा हालांकि थोड़ा सतर्क है, लेकिन उसका कहना है कि कंपनी की सफलता काफी हद तक बाजार हिस्सेदारी और मुनाफे पर निर्भर करेगी।