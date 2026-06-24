टाटा मोटर्स का 2028 तक कमर्शियल व्हीकल बाजार में 40 फीसदी हिस्सेदारी का लक्ष्य

दूसरी तिमाही में पूरी होगी इवेको की खरीद

कंपनी अपनी कमाई का 2 से 4 प्रतिशत हिस्सा कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में लगाती रहेगी। यह दिखाता है कि वह ग्रोथ को लेकर कितनी गंभीर है।

इसके अलावा, टाटा मोटर्स को उम्मीद है कि इवेको की खरीद दूसरी तिमाही तक पूरी हो जाएगी। इस सौदे के बाद यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल कंपनी बन सकती है।

बाजार विश्लेषक भी कंपनी के भविष्य को लेकर काफी सकारात्मक दिख रहे हैं। CLSA ने कंपनी के नए लॉन्च को देखते हुए 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग के साथ 527 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। HSBC ने भी खरीदने की सलाह देते हुए 490 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है।

उनका मानना है कि बाजार में अभी अच्छी मांग बनी हुई है, वहीं नोमुरा हालांकि थोड़ा सतर्क है, लेकिन उसका कहना है कि कंपनी की सफलता काफी हद तक बाजार हिस्सेदारी और मुनाफे पर निर्भर करेगी।