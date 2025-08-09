टाटा की इलेक्ट्रिक कारों पर बंपर छूट, जानिए मॉडलवार ऑफर
क्या है खबर?
टाटा मोटर्स ने अपने इलेक्ट्रिक वाहन लाइनअप के लिए कई तरह के लाभ की पेशकश की है। इसके तहत आप 1.4 लाख रुपये तक की छूट का फायदा उठा सकते हैं। ऑफर के तहत आप टाटा टियागो EV पर कस्टमर स्कीम के तहत 20,000 रुपये, 30,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस और 5,000 रुपये का कॉर्पोरेट बोनस समेत कुल 55,000 रुपये की बचत की जा सकती है। इसकी कीमत 7.99 लाख रुपये से शुरू होकर 11.14 लाख रुपये तक जाती है।
पंच EV
पंच EV पर कितनी मिलेगी छूट?
कार निर्माता इस महीने पंच EV पर 56,000 रुपये की छूट के साथ आ रही है। इसमें 20,000 रुपये कस्टमर स्कीम बोनस, 30,000 रुपये एक्सचेंज/स्क्रैपेज बोनस और 6,000 रुपये का कॉर्पोरेट बोनस शामिल है। इस इलेक्ट्रिक कार की कीमत 9.99 लाख से 14.29 लाख रुपये के बीच है। इसके अलावा नेक्सन EV पर आप अगस्त में अधिकतम 37,000 रुपये का फायदा उठा सकते हैं। इसकी कीमत 12.49 लाख से 17.19 लाख रुपये के बीच है।
सर्वाधिक छूट
इस गाड़ी पर मिलेगी सबसे ज्यादा छूट
टाटा कर्व EV कार निर्माता के इलेक्ट्रिक वाहन पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा छूट के साथ आ रही है। इस इलेक्ट्रिक SUV-कूपे पर 1 लाख रुपये की कस्टमर स्कीम छूट पा सकते हैं। इसके अलावा 30,000 रुपये का एक्सचेंज/स्क्रैपेज छूट के अलावा 10,000 रुपये का कॉर्पोरेट लाभ शामिल है। इस तरह यह EV 1.4 लाख रुपये के कुल लाभ के साथ आ रही है। इसकी कीमत 17.49 लाख रुपये से शुरू होकर 22.24 लाख रुपये (कीमतें, एक्स-शोरूम) तक जाती है।