टाटा की इलेक्ट्रिक कारों पर इस महीने छूट दी जा रही है (तस्वीर: टाटा मोटर्स)

टाटा की इलेक्ट्रिक कारों पर बंपर छूट, जानिए मॉडलवार ऑफर

क्या है खबर?

टाटा मोटर्स ने अपने इलेक्ट्रिक वाहन लाइनअप के लिए कई तरह के लाभ की पेशकश की है। इसके तहत आप 1.4 लाख रुपये तक की छूट का फायदा उठा सकते हैं। ऑफर के तहत आप टाटा टियागो EV पर कस्टमर स्कीम के तहत 20,000 रुपये, 30,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस और 5,000 रुपये का कॉर्पोरेट बोनस समेत कुल 55,000 रुपये की बचत की जा सकती है। इसकी कीमत 7.99 लाख रुपये से शुरू होकर 11.14 लाख रुपये तक जाती है।