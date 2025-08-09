दिल्ली यातायात पुलिस गूगल मैप्स पर ब्लैक स्पॉट की देगा जानकारी, क्या होगा फायदा?
क्या है खबर?
राष्ट्रीय राजधानी में सड़क सुरक्षा बढ़ाने के प्रयास में दिल्ली यातायात पुलिस गूगल के साथ मिलकर प्रयास कर रही है। इसके तहत वह गूगल मैप्स पर सभी चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स को चिह्नित करेगी, जो दुर्घटना संभावित क्षेत्रों के पास पहुंचने पर यात्रियों को वास्तविक समय पर अलर्ट प्रदान करेगा। अगर, यह सुविधा इस साल शुरू होती है तो शुरुआत में यह वर्ष 2024 के लिए अंतिम रूप से तैयार की गई ब्लैक स्पॉट सूची के स्थानों को प्रदर्शित करेगी।
ब्लैक स्पॉट
क्या होता है ब्लॉक स्पॉट?
ब्लैक स्पॉट वह स्थान है, जहां दोनों ओर 500 मीटर के दायरे में बार-बार दुर्घटनाएं हुई हैं। पुलिस उपायुक्त (यातायात मुख्यालय) शिव केशरी सिंह ने PTI को बताया, "यदि किसी विशेष मार्ग पर बार-बार दुर्घटनाएं होती हैं तो उस मार्ग के मध्य बिंदु को ब्लैक स्पॉट की श्रेणी में रखा जाता है।" अधिकारियों के अनुसार, 2024 में कुल 111 ब्लैक स्पॉट की पहचान की गई, जिनमें 1,132 दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 483 मौतें और 649 गैर-घातक दुर्घटनाएं शामिल हैं।
नए स्पॉट
इस साल में अब तक जुड़े इतने स्पॉट
शिव केशरी सिंह ने बताया, "हम गूगल के साथ गठजोड़ कर रहे हैं और आंतरिक प्रक्रियाएं प्रगति पर हैं।" उन्होंने आगे कहा, "अगर यह इस साल लाइव हो जाता है तो मैप में सबसे पहले 2024 ब्लैक स्पॉट्स होंगे। इसका उद्देश्य समय पर जानकारी देना है, ताकि यात्री सतर्क रहें, उनकी ड्राइविंग आसान और सुरक्षित हो और मौतों की संख्या कम हो।" जुलाई, 2025 तक 25 नए ब्लैक स्पॉट की पहचान की गई है, जहां कुल 176 दुर्घटनाएं हुईं।