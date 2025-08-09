दिल्ली में यातायात पुलिस गूगल मैप्स पर ब्लैक स्पॉट की जानकारी देगी (तस्वीर: एक्स/@Tyagi__Ishan)

दिल्ली यातायात पुलिस गूगल मैप्स पर ब्लैक स्पॉट की देगा जानकारी, क्या होगा फायदा?

क्या है खबर?

राष्ट्रीय राजधानी में सड़क सुरक्षा बढ़ाने के प्रयास में दिल्ली यातायात पुलिस गूगल के साथ मिलकर प्रयास कर रही है। इसके तहत वह गूगल मैप्स पर सभी चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स को चिह्नित करेगी, जो दुर्घटना संभावित क्षेत्रों के पास पहुंचने पर यात्रियों को वास्तविक समय पर अलर्ट प्रदान करेगा। अगर, यह सुविधा इस साल शुरू होती है तो शुरुआत में यह वर्ष 2024 के लिए अंतिम रूप से तैयार की गई ब्लैक स्पॉट सूची के स्थानों को प्रदर्शित करेगी।