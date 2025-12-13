टाटा टियागो से लेकर कर्व पर जबरदस्त छूट, जानिए कितना होगा फायदा 

2024 मॉडल

2024 मॉडल्स पर मिलेगी इतनी छूट

इस महीने टाटा टियागो और टिगोर के पेट्रोल और CNG के 2024 मॉडल्स पर कुल 55,000 रुपये की छूट दी जा रही है। टाटा अल्ट्रोज के सभी वेरिएंट पर 1.5 लाख रुपये की छूट पा सकते हैं, जबकि अल्ट्रोज रेसर पर यह बचत 1.85 लाख रुपये तक पहुंच जाती है। पंच पेट्रोल और CNG वेरिएंट पर कुल मिलाकर 75,000 रुपये तक की बचत हो रही है। इसके अलावा अतिरिक्त 10,000 रुपये का उपभोक्ता लाभ भी मिल रहा है।