टाटा टियागो से लेकर कर्व पर जबरदस्त छूट, जानिए कितना होगा फायदा
क्या है खबर?
साल के अंतिम महीने में ऑटोमोबाइल कंपनियां अपने वाहनों पर छूट की पेशकश कर रही है, जिसका मकसद स्टॉक खत्म करना भी है। टाटा मोटर्स ने भी 'ईयर एंड' के तहत विशेष ऑफर की घोषणा की है। ये छूट और लाभ 2024 और 2025 मॉडल मॉडल पर पेट्रोल, डीजल और CNG तीनों ईंधन विकल्पों पर लागू हैं। आइये जानते हैं टाटा की कारों पर इस महीने कितने तक की बचत की जा सकती है।
2024 मॉडल
2024 मॉडल्स पर मिलेगी इतनी छूट
इस महीने टाटा टियागो और टिगोर के पेट्रोल और CNG के 2024 मॉडल्स पर कुल 55,000 रुपये की छूट दी जा रही है। टाटा अल्ट्रोज के सभी वेरिएंट पर 1.5 लाख रुपये की छूट पा सकते हैं, जबकि अल्ट्रोज रेसर पर यह बचत 1.85 लाख रुपये तक पहुंच जाती है। पंच पेट्रोल और CNG वेरिएंट पर कुल मिलाकर 75,000 रुपये तक की बचत हो रही है। इसके अलावा अतिरिक्त 10,000 रुपये का उपभोक्ता लाभ भी मिल रहा है।
2025 मॉडल
2025 मॉडल्स पर थोड़ी कम होगी बचत
अगर, आप नेक्सन खरीदने का विचार कर रहे हैं तो सभी वेरिएंट पर कुल 50,000 रुपये की छूट है, जबकि कर्व डीजल और पेट्रोल वेरिएंट पर भी यही लाभ उपलब्ध हैं। हैरियर और सफारी पर 1 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है। टियागो और टिगोर 2025 मॉडल 35,000 रुपये, अल्ट्रोज के मौजूदा वेरिएंट पर 85,000 रुपये और पंच पर कुल 45,000 रुपये की छूट है, जो पेट्रोल और CNG दोनों वेरिएंट पर उपलब्ध है।