सुजुकी ने जिक्सर 250 और जिक्सर SF 250S के लिए जारी किया रिकॉल, जानिए कारण
क्या है खबर?
जापानी दोपहिया वाहन निर्माता सुजुकी मोटरसाइकिल भारत ने 5,000 से ज्यादा जिक्सर 250 और जिक्सर SF 250S को वापस मंगवाया गया है। यह रिकॉल रियर ब्रेक असेंबली में खराबी के कारण जारी किया गया है। रिकॉल नोटिस के अनुसार, फरवरी, 2022 से जून, 2026 के बीच निर्मित कुल 5,145 बाइक इस समस्या से प्रभावित हुई हैं। कंपनी फिलहाल प्रभावित ग्राहकों से संपर्क कर रही है और खराब हिस्से को फ्री में बदला जाएगा।
क्या रहा है रिकॉल के पीछे कारण?
कंपनी का कहना है कि जिक्सर 250 और जिक्सर SF 250 में V-स्ट्राॅम 250 के लिए रियर ब्रेक कैलिपर असेंबली लगाई गई थी, जिसके कारण ब्रेक पैड और ब्रेक डिस्क के बीच सही संपर्क नहीं बनता। अगर, मोटरसाइकिल का इसी स्थिति में उपयोग जारी रहा तो ब्रेक पैड का आंशिक घिसाव बढ़ेगा और अंततः ब्रेक पैड के गैर-घिसे हुए हिस्से संपर्क में आ जाएंगे। इस कारण बाइक का ब्रेकिंग प्रदर्शन कमजोर हो जाएगा, जिससे हादसा होने की संभावना है।
आपकी बाइक भी तो नहीं है प्रभावित?
प्रभावित ग्राहक सुजुकी इंडिया की वेबसाइट पर अपना विशिष्ट वाहन पहचान संख्या (VIN) दर्ज करके या अपने निकटतम सुजुकी डीलरशिप से संपर्क करके यह जांच कर सकते हैं कि उनकी बाइक इस रिकॉल नोटिस के अंतर्गत आती है या नहीं। कंपनी भी ग्राहकों से अपनी मोटरसाइकिल को नजदीकी सर्विस सेंटर पर ले जाने का अनुरोध कर रही है। तकनीशियन पहले बाइक की जांच करेंगे और फिर मुफ्त में मरम्मत की प्रक्रिया पूरी करेंगे।