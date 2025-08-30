सुजुकी ने जिक्सर 250 और जिक्सर SF 250S के लिए जारी किया रिकॉल, जानिए कारण 

खराब

क्या रहा है रिकॉल के पीछे कारण?

कंपनी का कहना है कि जिक्सर 250 और जिक्सर SF 250 में V-स्ट्राॅम 250 के लिए रियर ब्रेक कैलिपर असेंबली लगाई गई थी, जिसके कारण ब्रेक पैड और ब्रेक डिस्क के बीच सही संपर्क नहीं बनता। अगर, मोटरसाइकिल का इसी स्थिति में उपयोग जारी रहा तो ब्रेक पैड का आंशिक घिसाव बढ़ेगा और अंततः ब्रेक पैड के गैर-घिसे हुए हिस्से संपर्क में आ जाएंगे। इस कारण बाइक का ब्रेकिंग प्रदर्शन कमजोर हो जाएगा, जिससे हादसा होने की संभावना है।